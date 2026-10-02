Gaeco de Umuarama cumpre mandados de busca e de afastamento das funções na Operação Clientela, que apura possíveis crimes cometidos por dois policiais penais

O Núcleo de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Penal do Paraná, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro, a Operação Clientela, que apura possíveis crimes cometidos por dois policiais penais. Ambos exercem funções de chefia na região de Umuarama – coordenação regional da Polícia Penal e gestor da cadeia pública.

Acesse imagens do cumprimento dos mandados

Foram cumpridos em Umuarama quatro mandados de busca e apreensão, dois mandados de busca pessoal e dois mandados de afastamento das funções. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da 1ª Vara Criminal da comarca.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e anotações que serão periciados para a continuidade das apurações. Também foram apreendidos o fardamento, o armamento oficial e os demais equipamentos operacionais disponibilizados pela Polícia Penal aos investigados. Ainda foi encontrada pequena quantidade de drogas, cuja origem ainda está sendo apurada.

Crimes investigados – As investigações apuram possíveis práticas dos crimes de prevaricação, favorecimento indevido de presos, ingresso ou facilitação do ingresso de aparelhos celulares em ambiente prisional, falsidade ideológica, fraude processual e corrupção passiva.

Coletiva de imprensa

Outras informações sobre a operação serão fornecidas a partir das 10h30 desta quarta-feira, 30 de setembro, na sede do Gaeco de Umuarama (Rua Generino Delfino Coelho, 3.405 – Zona I).

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