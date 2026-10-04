Eleições 2026: cerca de 158,7 milhões de brasileiros vão às urnas para definir futuro do país hoje

Com cerca de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar, o Brasil realiza hoje, domingo, uma das maiores operações eleitorais de sua história democrática

Os brasileiros comparecem às urnas neste dia 4 de outubro para escolher seus representantes nos cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O pleito é fundamental para definir os rumos das políticas públicas em áreas essenciais como saúde, educação e economia.

A votação, que ocorre em todo o território nacional, segue o horário de Brasília, com as seções eleitorais abertas das 8h até as 17h. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos de presidente e governador, a data prevista pela Justiça Eleitoral é o dia 25 de outubro.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, este pleito reúne o maior eleitorado da história brasileira, sendo que 89,01% dos votantes já possuem a biometria cadastrada.

Regras e orientações para o dia da votação

Para agilizar o processo nas seções, a recomendação é que o eleitor leve anotado o número dos candidatos escolhidos. Vale lembrar que o uso de telefone celular na cabine de votação é proibido, garantindo o sigilo e a integridade do voto.

Antes de confirmar a escolha na urna eletrônica, o eleitor deve conferir com atenção a foto, o nome e o partido do candidato que aparecem na tela. Caso perceba qualquer erro, basta utilizar a tecla Corrige para refazer o procedimento antes de finalizar o voto.

Perfil do eleitorado e candidaturas

O cenário eleitoral de 2026 é marcado por uma grande diversidade de opções, com cerca de 21 mil pedidos de candidatura registrados na Justiça Eleitoral. A maior parte dessas candidaturas está concentrada nas assembleias Legislativa e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Além dos eleitores adultos, o pleito conta com a participação de jovens de 16 e 17 anos, faixas etárias nas quais o voto é facultativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, existem mais de 1,6 milhão de eleitores nessa categoria participando do processo democrático.

A importância histórica do voto

O direito ao voto no Brasil passou por diversas transformações ao longo das décadas, superando períodos de exclusão e restrições institucionais. Hoje, o voto é compreendido como a maior expressão da cidadania, permitindo que a população escolha ativamente quem conduzirá o país.

A Justiça Eleitoral atua para garantir que esse exercício ocorra de forma organizada e segura. segundo Agência Brasill institucional da série Voto Limpo, o processo eleitoral é o pilar fundamental para a consolidação da democracia brasileira e para o fortalecimento das instituições.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o horário de funcionamento das seções eleitorais?

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário oficial de Brasília.

Quantos candidatos cada eleitor deve escolher?O eleitor votará em até seis candidatos: presidente, governador, dois senadores, Deputados federal e Deputados estadual ou distrital.

O que devo levar para votar?

É recomendado levar o título de eleitor ou o aplicativo e-Título, além de um documento oficial com foto e a anotação dos números dos candidatos.

É permitido usar celular na cabine de votação?

Não, o uso de aparelhos de telefonia celular na cabine de votação é estritamente proibido pela legislação eleitoral.

Quando ocorre o possível segundo turno?

Caso nenhum candidato atinja a maioria necessária para os cargos de presidente e governador, o segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.