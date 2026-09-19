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TRE-PR inicia geração de mídias e lacração de urnas em Curitiba para o primeiro turno

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Cerimônias públicas começaram em 18 de setembro de 2026 no Fórum Eleitoral do Prado Velho; urnas recebem mídia de carga manualmente e são lacradas antes do envio.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deu início, em 18 de setembro de 2026, às cerimônias de geração de mídias, de carga e de lacração das urnas eletrônicas para o primeiro turno. Os procedimentos estão sendo realizados no Fórum Eleitoral, no bairro Prado Velho, em Curitiba, e começaram desde às 8h.

Como é a preparação das urnas

Segundo o TRE-PR, a primeira etapa é a instalação da chamada mídia de carga, pela qual os dados dos candidatos são gravados nas urnas. Todo o processo é feito manualmente, sem conexão com a internet.

Depois da gravação, as urnas passam por testes para verificar se apresentam corretamente o resultado da votação. Concluída a configuração e os testes, as máquinas são lacradas fisicamente.

Armazenamento e envio às seções

De acordo com Alexandra Bossardi, chefe de Cartório da 177ª zona eleitoral, as urnas permanecem no Fórum Eleitoral e só serão encaminhadas aos locais de votação no sábado anterior ao pleito, que neste calendário cai em 3 de outubro de 2026.

Participação pública e cronograma

O TRE-PR informa que as cerimônias são públicas e ocorrem conforme cronograma definido para cada cidade, disponível na página do tribunal. “Qualquer pessoa pode participar delas [cerimônias de mídia e lacração das urnas], assistir o que acontece ali. Basta você olhar na sua zona eleitoral o dia que isso vai acontecer na sua cidade para ir lá comparecer. Qualquer pessoa interessada, eleitor, candidato, partido, qualquer pessoa tem o direito de participar e ver como é que funciona o carregamento dessas urnas”, destacou o presidente do TRE-PR, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.

Calendário eleitoral

A campanha eleitoral de 2026 iniciou em 16 de agosto de 2026. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026; o segundo turno, se necessário, está agendado para 25 de outubro de 2026. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo estadual, segundo o TRE-PR.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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