Kerry Kennedy: ‘seria uma tragédia’ demolir o Kennedy Center, diz sobrinha de JFK após ordem judicial

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Kerry Kennedy, sobrinha do ex‑President John F. Kennedy, afirmou à BBC que seria "uma tragédia" caso o Kennedy Center seja demolido. A declaração foi feita em entrevista à repórter Caitríona Perry, publicada pela BBC em 19 de setembro de 2026.
A decisão foi citada pela reportagem da BBC como resposta às movimentações em torno do local.
A decisão judicial ocorreu depois que Trump foi fotografado a bordo do Air Force One olhando para um cartaz cuja manchete parecia defender a demolição do Kennedy Center. A reportagem da BBC relaciona essa imagem às preocupações sobre a segurança e o futuro do edifício.
As informações e declarações citadas neste texto foram extraídas da reportagem da BBC conduzida por Caitríona Perry, publicada em 19 de setembro de 2026.