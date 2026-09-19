Kerry Kennedy: ‘seria uma tragédia’ demolir o Kennedy Center, diz sobrinha de JFK após ordem judicial

Sobrinha de John F. Kennedy à BBC: ‘seria uma tragédia’; juiz exige aviso prévio de 30 dias para qualquer ‘demolição’ do Kennedy Center

Kerry Kennedy, sobrinha do ex‑President John F. Kennedy, afirmou à BBC que seria "uma tragédia" caso o Kennedy Center seja demolido. A declaração foi feita em entrevista à repórter Caitríona Perry, publicada pela BBC em 19 de setembro de 2026.

A decisão foi citada pela reportagem da BBC como resposta às movimentações em torno do local.

O que motivou a ação

A decisão judicial ocorreu depois que Trump foi fotografado a bordo do Air Force One olhando para um cartaz cuja manchete parecia defender a demolição do Kennedy Center. A reportagem da BBC relaciona essa imagem às preocupações sobre a segurança e o futuro do edifício.

Reações e manifestações

As informações e declarações citadas neste texto foram extraídas da reportagem da BBC conduzida por Caitríona Perry, publicada em 19 de setembro de 2026.