Eleições 2026: Mais de 918 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior em 134 países

O eleitorado brasileiro no exterior cresceu e alcançou a marca de mais de 918 mil pessoas aptas a participar do pleito eleitoral deste domingo, dia 4 de outubro.

A organização do processo eleitoral fora do território nacional está sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), que conta com o apoio fundamental das representações diplomáticas brasileiras.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, os eleitores estão distribuídos em 186 cidades espalhadas por 134 países. A estrutura para a votação será montada majoritariamente em embaixadas e consulados.

Distribuição dos eleitores no Paraguai e Argentina

No Paraguai, o número de brasileiros aptos a votar subiu para 9.225, um aumento de 7% em comparação com o ano de 2022. A cidade de Ciudad del Este concentra a maior parte desse público, totalizando 5.102 eleitores registrados.

Na Argentina, o cenário aponta 13.138 eleitores brasileiros. A capital, Buenos Aires, detém a grande maioria dos votos, com 11.873 pessoas registradas, enquanto o restante está dividido entre cidades como Córdoba, Mendoza e Puerto Iguazú.

Países com maior concentração de brasileiros

Algumas nações se destacam pelo alto volume de cidadãos brasileiros aptos a exercer o direito ao voto. Os Estados Unidos lideram o ranking com 265,4 mil eleitores, seguidos por Portugal, que registra 134,7 mil.

O Japão aparece na sequência com 88,3 mil eleitores, enquanto o Canadá e a Alemanha completam a lista dos principais locais de votação com 46,4 mil e 41,5 mil cidadãos aptos, respectivamente.

Perguntas frequentes sobre o voto no exterior

Quem organiza as eleições fora do Brasil? A responsabilidade é do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), com auxílio das embaixadas e consulados.

Quantos países terão votação de brasileiros? O pleito deste domingo será realizado em 134 países diferentes.

Qual o país com mais eleitores brasileiros? Os Estados Unidos possuem a maior quantidade, com 265,4 mil eleitores aptos.

O número de eleitores no Paraguai aumentou? Sim, o total passou de 8.597 em 2022 para 9.225 em 2026.

Onde as urnas são instaladas? A votação ocorre principalmente em embaixadas e consulados, mas outros espaços podem ser utilizados conforme a Justiça Eleitoral.