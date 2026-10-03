Petrobras alcança Recordes histórico de valor de mercado após descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

A Petrobras atingiu um marco histórico no fechamento da última sexta-feira, consolidando um novo Recordes de valor de mercado após avanços na Bacia da Foz do Amazonas.

A companhia alcançou o montante de R$ 700,08 bilhões no encerramento do pregão na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no dia 2 de outubro de 2026. O resultado reflete a confiança do mercado após o anúncio de uma nova descoberta de petróleo em águas ultraprofundas.

Somente no último pregão, a estatal adicionou R$ 20,9 bilhões ao seu valor total. As ações preferenciais registraram alta de 2,81%, enquanto as ordinárias avançaram 3,25%, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Desempenho financeiro acima da média global

O sucesso da Petrobras em 2026 não é isolado, já que a empresa superou recordes anteriores nos meses de março, abril e setembro. De janeiro a setembro, a geração de valor da companhia, somando o aumento de mercado e dividendos, atingiu cerca de 185% em dólar.

Esse desempenho coloca a estatal brasileira em uma posição de destaque frente a outras gigantes do setor. Para efeito de comparação, Empresa como Chevron (138%), ExxonMobil (138%), TotalEnergies (135%), Shell (133%) e BP (131%) registraram resultados inferiores no mesmo período.

Desafios ambientais e questionamentos judiciais

Apesar do otimismo no mercado financeiro, a exploração na Bacia da Foz do Amazonas enfrenta resistência jurídica. O Ministério Público Federal (MPF) protocolou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região um pedido para a suspensão da licença ambiental da Petrobras.

Entre os argumentos, o MPF aponta um vazamento de mais de 18 mil litros de fluido químico ocorrido em janeiro e a falta de consulta prévia a povos indígenas e comunidades quilombolas e de pescadores.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o caso

Qual foi o valor de mercado Recordes atingido pela Petrobras?A empresa atingiu R$ 700,08 bilhões ao final do pregão na B3 no dia 2 de outubro de 2026.

O que motivou a valorização das ações da Petrobras?

O principal fator foi o anúncio de uma nova descoberta de petróleo no poço Morpho, localizado na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Qual a estimativa de volume de petróleo na região?Estudo da Empresa de Pesquisa Energética indicam que o volume potencial total recuperável da Bacia da Foz do Amazonas pode chegar a 10 bilhões de barris de óleo equivalente.

Por que o Ministério Público Federal pede a suspensão das atividades?

O MPF argumenta que houve falhas de segurança, como um vazamento de fluido químico no início do ano, e aponta a ausência de consulta obrigatória a comunidades tradicionais da região.

Como a Petrobras se comparou às grandes petroleiras globais?A Petrobras apresentou uma geração de valor de cerca de 185% em dólar no período de janeiro a setembro, superando Empresa como ExxonMobil, Shell e Chevron.