ASA oficializa parceria com nova fornecedora de material esportivo para a temporada 2027

O ASA de Arapiraca inicia o planejamento para 2027 com a oficialização de uma nova parceria para o fornecimento de uniformes e materiais esportivos do clube.

A diretoria do ASA confirmou, na última segunda-feira, que a empresa Junpe será a responsável por vestir a equipe alvinegra a partir da próxima temporada. A nova parceira chega para substituir a Tolledo Sports, que detinha o contrato anterior.

Conforme informação divulgada pelo ge, a marca paulista já possui um portfólio consolidado no futebol brasileiro, atendendo diversos clubes, e, em Alagoas, também mantém uma parceria vigente com o CSA.

A transição de marca faz parte de uma reestruturação interna do clube arapiraquense, que busca organizar seus ativos fora das quatro linhas antes do início das competições oficiais de 2027.

Reformulação no elenco e comissão Técnico

Além da mudança no uniforme, o ASA está focado na manutenção de sua base. O clube anunciou a renovação de contrato com o técnico Itamar Schülle, que permanece no comando da equipe, e de sete jogadores fundamentais: Paulinho, Arthuzinho, Vitão Ferreira, Allef, Yohan, Gustavo Ramos e Michel Douglas.

Novas contratações para 2027

Para reforçar o grupo, o alvinegro confirmou a chegada do goleiro João Guilherme, ex-Luverdense, e do volante Vinícius Tsumita, que atuava pelo Goiatuba. O clube também encaminhou o acerto com o goleiro Gabriel Luiz, que estava no São Luiz.

Mudança no executivo de futebol

Outra movimentação importante confirmada pelo clube é a contratação de Luiz Fernando Pongelupe como o novo executivo de futebol. O profissional, que é ex-goleiro do Santa Cruz, assume a vaga deixada por Francisco Sales, que se transferiu para o Confiança.

FAQ: Perguntas e Respostas

Qual empresa fornecerá o material esportivo do ASA em 2027?

A empresa paulista Junpe será a nova fornecedora de material esportivo do clube, substituindo a Tolledo Sports.

Quem é o técnico do ASA para a próxima temporada?

O clube confirmou a renovação de contrato com o técnico Itamar Schülle.

Quais jogadores tiveram seus contratos renovados?

O ASA renovou com os jogadores Paulinho, Arthuzinho, Vitão Ferreira, Allef, Yohan, Gustavo Ramos e Michel Douglas.

Quem é o novo executivo de futebol do clube?

Luiz Fernando Pongelupe, ex-goleiro do Santa Cruz, assumiu o cargo deixado por Francisco Sales.

O clube já informou o valor das novas camisas?

Não, até o momento, a diretoria do ASA ainda não divulgou os valores comerciais dos uniformes para a torcida.