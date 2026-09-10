Uso excessivo de telas faz crianças piscarem menos e aumenta casos de olho seco em consultórios

O uso prolongado de dispositivos digitais entre crianças e adolescentes tem provocado uma redução na frequência do piscar, gerando quadros crescentes de olho seco.

O hábito de passar horas em frente a celulares e tablets tem preocupado oftalmologistas pediátricos em todo o Brasil. Essa prática constante reduz o ato de piscar, que é essencial para manter a umidade dos olhos.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a falta de lubrificação adequada na superfície ocular pode causar sintomas incômodos e afetar o bem-estar diário dos jovens pacientes.

A seguir, entenda por que o uso das telas se tornou um vilão para a saúde ocular infantil e quais são as recomendações médicas para evitar complicações a longo prazo.

O mecanismo por trás do desconforto ocular

A oftalmologista Ana Paula Silverio, que participou do 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, explica que a secura ocular ocorre pela falta de lubrificação ou pela evaporação excessiva das lágrimas.

Ao fixar o olhar nas telas por muito tempo, a pessoa reduz drasticamente a frequência com que pisca. Como as telas geralmente ficam muito próximas ao rosto, o esforço visual é amplificado, resultando em sintomas como sensação de areia nos olhos, ardência, coceira, vermelhidão e visão embaçada.

Riscos elevados para adolescentes

Os adolescentes formam um grupo de maior risco, pois utilizam os dispositivos digitais não apenas para o lazer, mas também para atividades escolares. O uso do celular, especificamente, é considerado o mais prejudicial devido ao tamanho da tela e à distância de uso.

Outro fator agravante citado pela especialista é o uso desses aparelhos no escuro, dentro do quarto, com iluminação precária. Esse cenário força ainda mais a musculatura ocular e agrava a evaporação da lágrima, tornando a rotina de estudos e diversão um desafio para a saúde dos olhos.

Recomendações e limites de tempo

Embora seja difícil eliminar o contato com a tecnologia, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é clara: o tempo de tela deve ser limitado. Para crianças acima de 6 anos e adolescentes, o limite indicado é de, no máximo, duas horas diárias.

A orientação médica é tentar reduzir o tempo de exposição, incentivando pausas e atividades ao ar livre. O diálogo entre pais e filhos é fundamental para estabelecer limites saudáveis e prevenir o agravamento dos sintomas de olho seco nesta nova era digital.

Perguntas frequentes

Por que piscar é importante para os olhos?

O ato de piscar é responsável por espalhar a lágrima sobre a superfície ocular, garantindo a hidratação e protegendo os olhos contra irritações e ressecamento.

Quais são os principais sintomas do olho seco?

Os sintomas incluem sensação de areia nos olhos, ardência, coceira, olhos vermelhos e episódios de visão embaçada durante o uso de dispositivos.

O celular é mais prejudicial que outras telas?

Sim, o celular é considerado a tela mais prejudicial por ser menor, exigir maior esforço de foco e ser frequentemente utilizado muito próximo ao rosto dos usuários.

Qual o limite de tempo de tela recomendado para crianças?

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um limite máximo de duas horas diárias de telas para crianças acima de 6 anos e adolescentes.

O uso de telas no escuro piora o problema?

Sim, o uso de dispositivos em ambientes sem iluminação adequada é um fator agravante, pois aumenta o desconforto visual e o estresse sobre a superfície ocular.