Uso excessivo de telas faz crianças piscarem menos e aumenta casos de olho seco em consultórios

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O hábito de passar horas em frente a celulares e tablets tem preocupado oftalmologistas pediátricos em todo o Brasil. Essa prática constante reduz o ato de piscar, que é essencial para manter a umidade dos olhos.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a falta de lubrificação adequada na superfície ocular pode causar sintomas incômodos e afetar o bem-estar diário dos jovens pacientes.
A seguir, entenda por que o uso das telas se tornou um vilão para a saúde ocular infantil e quais são as recomendações médicas para evitar complicações a longo prazo.
A oftalmologista Ana Paula Silverio, que participou do 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, explica que a secura ocular ocorre pela falta de lubrificação ou pela evaporação excessiva das lágrimas.
Ao fixar o olhar nas telas por muito tempo, a pessoa reduz drasticamente a frequência com que pisca. Como as telas geralmente ficam muito próximas ao rosto, o esforço visual é amplificado, resultando em sintomas como sensação de areia nos olhos, ardência, coceira, vermelhidão e visão embaçada.
Os adolescentes formam um grupo de maior risco, pois utilizam os dispositivos digitais não apenas para o lazer, mas também para atividades escolares. O uso do celular, especificamente, é considerado o mais prejudicial devido ao tamanho da tela e à distância de uso.
Outro fator agravante citado pela especialista é o uso desses aparelhos no escuro, dentro do quarto, com iluminação precária. Esse cenário força ainda mais a musculatura ocular e agrava a evaporação da lágrima, tornando a rotina de estudos e diversão um desafio para a saúde dos olhos.
Embora seja difícil eliminar o contato com a tecnologia, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é clara: o tempo de tela deve ser limitado. Para crianças acima de 6 anos e adolescentes, o limite indicado é de, no máximo, duas horas diárias.
A orientação médica é tentar reduzir o tempo de exposição, incentivando pausas e atividades ao ar livre. O diálogo entre pais e filhos é fundamental para estabelecer limites saudáveis e prevenir o agravamento dos sintomas de olho seco nesta nova era digital.
Por que piscar é importante para os olhos?
O ato de piscar é responsável por espalhar a lágrima sobre a superfície ocular, garantindo a hidratação e protegendo os olhos contra irritações e ressecamento.
Quais são os principais sintomas do olho seco?
Os sintomas incluem sensação de areia nos olhos, ardência, coceira, olhos vermelhos e episódios de visão embaçada durante o uso de dispositivos.
O celular é mais prejudicial que outras telas?
Sim, o celular é considerado a tela mais prejudicial por ser menor, exigir maior esforço de foco e ser frequentemente utilizado muito próximo ao rosto dos usuários.
Qual o limite de tempo de tela recomendado para crianças?
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um limite máximo de duas horas diárias de telas para crianças acima de 6 anos e adolescentes.
O uso de telas no escuro piora o problema?
Sim, o uso de dispositivos em ambientes sem iluminação adequada é um fator agravante, pois aumenta o desconforto visual e o estresse sobre a superfície ocular.