Tufão Dujuan atinge o Japão; quase dois milhões sob ordem de evacuação e duas mortes confirmadas

Ventos de 130 km/h e rajadas de 194 km/h causam cortes de energia, cancelamento de voos e suspensão de trens; agência alertou sobre ‘ameaça iminente à vida’.

De acordo com informações citadas pela BBC a partir da NHK, duas pessoas morreram e quatro estão desaparecidas. A Agência Meteorological do Japão (JMA) chegou a alertar para uma "ameaça iminente à vida", embora alguns avisos tenham sido posteriormente rebaixados.

Vítimas e buscas

A BBC relatou detalhes de incidentes em diferentes prefeituras: o Corpo de Bombeiros de Yokosuka informou que uma mulher na casa dos 60 anos pode ter sido arrastada e enterrada após deslizamento; equipes a encontraram dentro da residência e ela foi pronunciada morta, conforme a NHK.

O Corpo de Bombeiros de Sodegaura, em Chiba, disse à BBC que um homem na casa dos 50 anos foi resgatado após ficar preso enquanto trabalhava para remover detritos em um ponto de deslizamento; ele foi levado ao hospital e a morte foi posteriormente confirmada em relatos locais, com a polícia investigando o caso. Bombeiros em Kanagawa também receberam um chamado de um morador que relatou que sua casa havia sido atingida por um deslizamento.

Impactos e medidas

Dujuan teve ventos sustentados de 130 km/h e rajadas de até 194 km/h, segundo a BBC. A tempestade provocou cortes de energia para mais de 50 mil pessoas, o cancelamento de centenas de voos e suspensão de serviços ferroviários em áreas afetadas.

O tufão atingiu durante um feriado de cinco dias, forçando o cancelamento de eventos como shows agendados para segunda-feira no Rock in Japan music festival e parte da programação da Tokyo Game Show, informou a BBC.

Em uma postagem na rede X citada pela BBC, a primeira-ministra Sanae Takaichi ofereceu condolências às vítimas e afirmou que manteria a viagem programada aos Estados Unidos. Ainda segundo BBC, ela instruiu o secretário-chefe do gabinete Takehara e o ministro Hosono a responderem com "a máxima preparação" antes de embarcar para os EUA; está previsto que ela fale na Assembleia Geral da ONU em Nova York e se encontre com o President Donald Trump.

Contexto meteorológico

Dujuan é o 25º tufão do ano a atingir o Japão e avança ao longo da costa do Pacific em direção ao norte; a extensão dos danos pode só ficar clara até terça-feira, informou a BBC. Autoridades vêm orientando a população a acompanhar informações Meteorological e seguir instruções locais.