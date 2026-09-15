Eleitorado brasileiro envelhece e aponta mudança no perfil demográfico das eleições de 2026

O perfil do eleitorado brasileiro está passando por uma transformação significativa, com o envelhecimento populacional refletindo diretamente nas urnas para o pleito de 2026.

O Brasil registra um crescimento notável na faixa etária dos eleitores mais maduros, um movimento que acompanha as mudanças demográficas observadas no país nos últimos anos. Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o número de brasileiros com 60 anos ou mais subiu expressivamente.

Entre 2022 e 2026, houve um aumento de 4,56 milhões de pessoas nessa faixa etária, totalizando 37,45 milhões de eleitores. Esse cenário, segundo especialistas, exige uma nova atenção sobre como as políticas públicas e os debates eleitorais são conduzidos no país.

O cientista político Carlos Oliveira, em entrevista à Rádio Câmara, destaca que o eleitorado está mais maduro. O perfil que apresenta maior crescimento é o de cidadãos com 45 anos ou mais, o que reflete o envelhecimento da própria população brasileira.

Crescimento da maturidade nas urnas

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o eleitorado de 2026 está concentrado em idades adultas. A faixa de 40 a 44 anos lidera, com 15,9 milhões de pessoas, representando 10,08% do total nacional. Na sequência, aparecem os grupos de 45 a 49 anos, 35 a 39 anos e 30 a 34 anos.

Em contrapartida, as faixas etárias mais jovens, entre 21 e 34 anos, registraram uma queda. O número passou de 43,8 milhões em 2022 para 41,037 milhões em 2026. Entre os adolescentes com 18 anos ou menos, onde o voto é facultativo, a redução foi de 606 mil registros.

A influência do engajamento familiar

Para Carlos Oliveira, o engajamento dos eleitores mais jovens depende muito do ambiente familiar e social. Quando pais ou amigos possuem forte interesse político, a probabilidade de o jovem tirar o título e participar do processo eleitoral cresce consideravelmente.

O mesmo ocorre com os idosos acima de mais de 70 anos. O especialista aponta que a continuidade do voto nessa faixa etária está ligada ao histórico de participação democrática e ao incentivo de familiares, como netos e bisnetos, que mantêm o diálogo sobre política dentro de casa.

Desafios na representatividade feminina

Embora as mulheres representem 52,8% do eleitorado brasileiro, elas ainda não são maioria entre os candidatos e eleitos. O cientista político reforça que, apesar dos avanços na legislação, a ampliação da presença feminina na política depende de uma conscientização social mais profunda.

Ele ressalta que, muitas vezes, a sobrecarga de trabalho doméstico limita o tempo e as oportunidades para que mulheres exerçam lideranças políticas. O apoio estrutural e a valorização das capacidades femininas são vistos como pontos essenciais para mudar esse quadro nas próximas votações.

FAQ

Qual o tamanho total do eleitorado para 2026? Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar em 4 de outubro, representando um aumento de 2,2 milhões em relação a 2022.

Qual a porcentagem de eleitores com 60 anos ou mais? Esse grupo representa atualmente 23,6% de todo o eleitorado nacional, totalizando 37,45 milhões de pessoas.

Por que houve queda no número de jovens eleitores?

O voto de pessoas com mais de 70 anos é obrigatório? Não, o voto para essa faixa etária é facultativo, sendo mantido geralmente pelo interesse pessoal na política e pelo incentivo de familiares.

As mulheres são maioria entre os eleitos? Não. Apesar de constituírem 52,8% do eleitorado, as mulheres ainda enfrentam desafios para atingir a paridade entre candidatos e eleitos nas instâncias de poder.