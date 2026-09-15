💰 ECONOMIA QUE FAZ SENTIDO HOJE E SE MULTIPLICA AO LONGO DOS ANOS!

O Mercado Mamborê, de Ubiratã, já investiu em energia solar e está colhendo os resultados dessa decisão. ☀️

Investir em energia solar é pensar no presente, mas principalmente no futuro. É uma solução que ajuda a reduzir os custos da empresa e transformar parte do dinheiro que iria para a conta de luz em economia para o próprio negócio. 📉💰

⚡ Quer saber quanto sua empresa pode economizar?

Fale com a Liga Energia Solar e descubra o potencial do seu negócio!

📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 – Ubiratã

📲 WhatsApp: (44) 9 9979-1840

📸 Instagram: @liga_energiasolar

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes