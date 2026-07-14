Eleitores das capitais e regiões metropolitanas consideram Lula mais capaz de melhorar a vida dos brasileiros

Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados quando os eleitores são perguntados sobre qual candidato à Presidência tem mais capacidade para melhorar a vida dos brasileiros: 45% apontam o atual presidente, ante 42% que escolhem o pré-candidato do PL, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. Lula, no entanto, abre vantagem de até oito pontos quando essa pergunta é feita aos moradores das capitais e das regiões metropolitanas.

Nas regiões metropolitanas, o presidente mantém os 45% registrados no cenário nacional, enquanto o percentual dos que consideram Flávio Bolsonaro mais capacitado cai para 37%, uma diferença de oito pontos percentuais. O índice dos que afirmam que nenhum dos dois tem capacidade é de 11%, e 6% não souberam ou não responderam.

Entre os moradores das capitais, 46% apontam Lula como o mais preparado para melhorar a vida dos brasileiros, enquanto 41% dizem ser Flávio Bolsonaro, uma vantagem de cinco pontos percentuais para o atual presidente. Outros 10% avaliam que nenhum dos dois tem capacidade, e 2% não responderam.

No interior, o cenário é o mais equilibrado: 45% afirmam que Lula tem mais condições de melhorar a vida dos brasileiros, contra 43% que atribuem essa aptidão a Flávio Bolsonaro. Outros 8% dos entrevistados optaram pela alternativa “nenhum dos dois”.

—Os dados demonstram uma estabilidade linear nos índices do presidente Lula, que sustenta entre 45% e 46% de avaliações favoráveis, independentemente do tamanho ou da localização do município do eleitor. A oscilação do cenário nacional ocorre em razão do comportamento da base de Flávio Bolsonaro, que encontra maior resistência nas regiões metropolitanas e nos grandes centros urbanos, mas recupera competitividade até o nível de empate técnico quando essa capacidade é avaliada pelo eleitorado do interior do país — afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

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