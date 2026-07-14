Viação Garcia estreia viagens internacionais para Argentina e Chile

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Uma das empresas de transporte rodoviário mais tradicionais do Paraná acaba de dar um passo inédito em sua história. A Viação Garcia, com sede em Londrina, passou a operar viagens internacionais e agora terá linhas ligando cidades brasileiras a destinos na Argentina e no Chile.
A entrada no mercado internacional foi viabilizada pela aquisição da JBL Internacional, empresa gaúcha especializada em rotas rodoviárias de longa distância na América do Sul. Com a operação, a Garcia assume trajetos já consolidados e amplia a atuação para além das fronteiras brasileiras.
Conforme a empresa, esta será a primeira vez que a marca atuará em viagens internacionais de passageiros.
Entre as rotas que passam a ser operadas pela Viação Garcia estão ligações entre cidades brasileiras e Buenos Aires, na Argentina, além de Santiago, no Chile.
Os novos itinerários incluem viagens saindo de Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú com destino à capital argentina.
Outra linha fará a ligação entre o Rio de Janeiro e Santiago. Além disso, a empresa também informou que haverá opções de viagens conectando Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre aos dois destinos internacionais.
As operações começaram neste mês de julho.
Conforme a Viação Garcia, a internacionalização faz parte da estratégia de crescimento da companhia, que atua em sete estados brasileiros e é uma das maiores empresas do setor no país.
Com sede em Londrina, a Viação Garcia integra um grupo que também reúne as empresas Brasil Sul, Santo Anjo e LondriSul. Além do transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, o grupo atua nos segmentos de turismo, fretamento, transporte urbano, encomendas e venda de ônibus seminovos.
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