Proteja sua lavoura e colha resultados com mais segurança!O Seguro Soja 2026/2…

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O Seguro Soja 2026/2027 é a solução para quem investe no campo e busca tranquilidade diante dos imprevistos da natureza.
✅ Coberturas obrigatórias: • Granizo • Geada • Chuva excessiva • Incêndio • Ventos fortes • Inundação
➕ Coberturas adicionais: • Seca • Não germinação/Replantio
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