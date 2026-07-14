Proteja sua lavoura e colha resultados com mais segurança!O Seguro Soja 2026/2…

🌱🚜 Proteja sua lavoura e colha resultados com mais segurança!

O Seguro Soja 2026/2027 é a solução para quem investe no campo e busca tranquilidade diante dos imprevistos da natureza.

✅ Coberturas obrigatórias: • Granizo • Geada • Chuva excessiva • Incêndio • Ventos fortes • Inundação

➕ Coberturas adicionais: • Seca • Não germinação/Replantio

Não deixe que eventos climáticos comprometam todo o seu trabalho e investimento. Conte com a experiência da Luxor para encontrar a proteção ideal para sua produção.

📞 Fale conosco e solicite uma cotação!

(44) 3543-2630

(44) 99142-3451

acesse: www.luxonseg.com.br

#SeguroRural #SeguroSoja #Agronegócio #ProdutorRural #Soja2026 SeguroAgrícola

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes