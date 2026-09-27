Vozinha diz ter perdido privacidade e ‘paz’ após fama na Copa

Goleiro do Colo-Colo afirma que a exposição após a Copa do Mundo alterou sua rotina; ele falou ao The Observer e desativou notificações do Instagram.

O goleiro Vozinha afirmou que perdeu privacidade e a “paz” após a exposição obtida na Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal The Observer, segundo a Agência Estado, ele disse sentir falta da liberdade de antes e reclamou do assédio nas ruas.

A declaração foi repercutida pelo CGN. Atualmente defendendo o Colo-Colo, do Chile, Vozinha relatou mudanças na rotina provocadas por fotos e filmagens constantes e afirmou não ver solução fácil para a situação.

Assédio e rotina

Segundo a entrevista, Vozinha descreveu episódios em que, ao sair para um restaurante, há sempre alguém querendo fotografá-lo ou filmá-lo. “Perdi a minha paz”, disse o goleiro, que ressaltou sentir saudades do tempo em que jogava praticamente no anonimato.

Atuação contra a Espanha

A transformação na exposição de Vozinha aconteceu após sua atuação no empate de 0 a 0 entre Cabo Verde e a Espanha, partida em que foi apontado como peça-chave por conter o ataque adversário. A performance foi citada pela reportagem como determinante para o aumento rápido de sua popularidade.

Redes sociais e reconhecimento

Após o jogo contra a Espanha, o perfil de Vozinha nas redes sociais teve crescimento expressivo. Ele contou à publicação que, ao ver o número de seguidores no celular, notou ter mais de um milhão e decidiu desativar as notificações do Instagram para evitar a tentação de checar constantemente.

Vozinha, de 40 anos, também foi indicado ao prêmio Bola de Ouro de melhor goleiro. Apesar do reconhecimento — e da sensação de representar, nas suas palavras, algo como uma embaixada em razão do coletivo — o jogador declarou que, se pudesse escolher entre a vida atual e a de antes da fama, escolheria a anterior.