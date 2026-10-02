Motociclista de 58 anos morre ao ficar preso sob rodas de caminhão em Curitiba

Acidente ocorreu na manhã de sexta (2) no cruzamento das ruas Francisco Raitani e João Mazarotto, no Capão Raso; motorista fez teste do bafômetro sem presença de álcool.

Um motociclista de 58 anos morreu após ficar preso embaixo do rodado de um caminhão durante um acidente na manhã desta sexta-feira (2) em Curitiba. O ocorrido se deu no cruzamento das ruas Francisco Raitani e João Mazarotto, no bairro Capão Raso.

Segundo a Polícia Militar (PM-PR), a vítima bateu lateralmente no caminhão e não resistiu aos ferimentos. A identidade do motociclista não foi divulgada.

Dinâmica do acidente

Conforme o tenente Nathan, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o motociclista perdeu o controle da moto ao entrar no cruzamento, bateu na lateral do caminhão basculante e acabou se enroscando no veículo.

Atendimento e investigação

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. O motorista do caminhão prestou atendimento e realizou o teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool.

De acordo com a PM, a princípio o motorista estava com a documentação regular. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos de perícia e investigação.