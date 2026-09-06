Empate da Ferroviária contra a Inter de Limeira gera misto de sentimentos em Rogério Corrêa na Série C

O técnico Rogério Corrêa descreveu um cenário de instabilidade emocional após o empate em 3 a 3 da Ferroviária contra a Inter de Limeira, em partida válida pela primeira rodada do quadrangular da Série C.

O confronto, disputado no estádio Major Levy Sobrinho, foi marcado por uma intensa troca de lideranças no placar. Enquanto a Ferroviária mostrou capacidade de reação, o comandante destacou a oscilação da equipe durante o duelo, conforme informação divulgada pelo ge.

Rogério Corrêa ressaltou que a avaliação do jogo não é simples, pois o desempenho apresentou pontos positivos e falhas que precisam de correção imediata. O treinador valorizou o espírito de luta dos jogadores, que buscaram o resultado até o apito final.

Uma montanha-russa de sentimentos

Ao comentar o resultado, Corrêa admitiu a dificuldade em definir o estado de espírito após o apito final. “Tem hora que fico feliz, tem hora que fico chateado”, afirmou o técnico. Ele destacou que, apesar de ter voltado bem para o segundo tempo com a bola no chão, o time sofreu gols em momentos cruciais que complicaram a estratégia estabelecida.

Por outro lado, o treinador fez questão de elogiar o vigor físico e a resiliência do elenco.

Foco nas correções para o acesso

O técnico da Ferroviária enfatizou que não existe motivo para desespero, mas que o time precisa de concentração. O objetivo agora é realizar ajustes pontuais para os próximos cinco jogos.

O desequilíbrio defensivo no meio do segundo tempo foi um dos pontos mais criticados pelo comandante. A meta é que erros como esses não se repitam nos duelos contra Paysandu e Brusque, que serão realizados em casa.

Desafios da fase final

A fase final da Série C é considerada muito parelha por Rogério Corrêa. O treinador entende que o futebol é uma modalidade muito viva, onde uma única bola pode mudar completamente o destino de um confronto. Por isso, a cobrança interna será intensificada para que a Ferroviária mantenha a consistência necessária.

A equipe volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Paysandu em seus domínios. A expectativa é de que o time consiga aliar o desempenho técnico positivo com a maturidade exigida para este momento do torneio, garantindo pontos fundamentais na busca pela classificação.

Perguntas Frequentes

Qual foi o placar do jogo entre Ferroviária e Inter de Limeira?

A partida terminou empatada em 3 a 3, na primeira rodada do quadrangular da Série C.

Como o técnico Rogério Corrêa definiu o sentimento após a partida?

Ele afirmou que vive uma mistura de sentimentos, ora feliz pelo desempenho e resiliência, ora chateado com o desequilíbrio e os gols sofridos.

Quais são os próximos adversários da Ferroviária em casa?

A Ferroviária enfrentará o Paysandu e o Brusque nas próximas rodadas da segunda fase da competição.

O que o técnico considera fundamental para o acesso?

Corrêa destacou que o time não pode oscilar e precisa evitar vacilos, mantendo a concentração durante os 90 minutos de cada jogo.

Quando a Ferroviária joga novamente?

O próximo compromisso da equipe é no domingo, às 16h, contra o Paysandu.