Unicef revela que 15 milhões de crianças foram expostas a conteúdo sexual online em relatório global alarmante

Relatório do Unicef aponta cenário preocupante de exposição de crianças e adolescentes a conteúdos sexuais indesejados e abusos em plataformas digitais

Um novo levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, trouxe números preocupantes sobre a segurança digital de jovens ao redor do mundo. De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, cerca de 15 milhões de crianças foram expostas a conteúdo sexual online no período analisado.

Além da exposição a conteúdos não solicitados, milhões de menores enfrentaram formas graves de coerção e abuso facilitado pela Tecnologias.

Os dados foram coletados entre 2020 e 2025, ouvindo 21 mil crianças e adolescentes de 12 a 17 anos em 21 países, incluindo o Brasil. A pesquisa destaca que a realidade do abuso online é complexa e muitas vezes silenciosa, conforme aponta o documento da agência da ONU.

A extensão do abuso sexual infantil facilitado pela Tecnologias

Além disso, 9 milhões foram induzidas a conversas sexuais ou ao compartilhamento de imagens contra sua vontade, enquanto 4 milhões tiveram fotos vazadas.

O papel das redes sociais e jogos online

As plataformas digitais concentram a maior parte dos casos. Em média, cerca de 60% das violações ocorreram em redes como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp.

Nesses ambientes de jogos, agressores costumam explorar a confiança das vítimas para cometer abusos. O relatório reforça que 57% dos casos envolviam pessoas do convívio da Crianças, como amigos ou familiares, desmistificando a ideia de que o perigo vem apenas de estranhos.

Cenário brasileiro e táticas de coerção

No Brasil, 19% dos entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de violência online, o que equivale a quase 3 milhões de menores. Apenas menos de 1% desses casos foi denunciado formalmente. A internet respondeu por 55,5% das ocorrências no país, com destaque para o Instagram e o WhatsApp.

A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, afirmou que essas experiências causam profundo desgaste emocional e mental, ressaltando que muitas crianças sofrem em silêncio. Os agressores utilizam presentes, dinheiro, atenção e a coerção, como ameaças de expor conversas privadas, para manter o controle sobre as vítimas.

FAQ – Perguntas Frequentes

menos de 1. Quantas crianças foram expostas a conteúdo sexual online segundo o Unicef?

O relatório estima que 15 milhões de crianças e adolescentes foram expostas a conteúdo sexual indesejado no período analisado.

2.

3. Os agressores são geralmente estranhos?

Não. Segundo o relatório, 57% dos casos envolviam pessoas conhecidas das vítimas, como amigos, familiares ou namorados.

4. Por que a maioria das vítimas não denuncia o abuso?

Mais de 40% das vítimas não contam o que aconteceu por não saberem a quem recorrer ou onde buscar auxílio, conforme aponta a pesquisa.

5. Qual foi a taxa de denúncias no Brasil?

O Brasil teve 19% dos entrevistados marcados por violência online, mas com uma parcela de menos de 1% de casos efetivamente denunciados.