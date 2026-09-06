Unicef revela que 15 milhões de crianças foram expostas a conteúdo sexual online em relatório global alarmante

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Um novo levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, trouxe números preocupantes sobre a segurança digital de jovens ao redor do mundo. De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, cerca de 15 milhões de crianças foram expostas a conteúdo sexual online no período analisado.
Além da exposição a conteúdos não solicitados, milhões de menores enfrentaram formas graves de coerção e abuso facilitado pela Tecnologias.
Os dados foram coletados entre 2020 e 2025, ouvindo 21 mil crianças e adolescentes de 12 a 17 anos em 21 países, incluindo o Brasil. A pesquisa destaca que a realidade do abuso online é complexa e muitas vezes silenciosa, conforme aponta o documento da agência da ONU.
Além disso, 9 milhões foram induzidas a conversas sexuais ou ao compartilhamento de imagens contra sua vontade, enquanto 4 milhões tiveram fotos vazadas.
As plataformas digitais concentram a maior parte dos casos. Em média, cerca de 60% das violações ocorreram em redes como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp.
Nesses ambientes de jogos, agressores costumam explorar a confiança das vítimas para cometer abusos. O relatório reforça que 57% dos casos envolviam pessoas do convívio da Crianças, como amigos ou familiares, desmistificando a ideia de que o perigo vem apenas de estranhos.
No Brasil, 19% dos entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de violência online, o que equivale a quase 3 milhões de menores. Apenas menos de 1% desses casos foi denunciado formalmente. A internet respondeu por 55,5% das ocorrências no país, com destaque para o Instagram e o WhatsApp.
A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, afirmou que essas experiências causam profundo desgaste emocional e mental, ressaltando que muitas crianças sofrem em silêncio. Os agressores utilizam presentes, dinheiro, atenção e a coerção, como ameaças de expor conversas privadas, para manter o controle sobre as vítimas.
menos de 1. Quantas crianças foram expostas a conteúdo sexual online segundo o Unicef?
O relatório estima que 15 milhões de crianças e adolescentes foram expostas a conteúdo sexual indesejado no período analisado.
2.
3. Os agressores são geralmente estranhos?
Não. Segundo o relatório, 57% dos casos envolviam pessoas conhecidas das vítimas, como amigos, familiares ou namorados.
4. Por que a maioria das vítimas não denuncia o abuso?
Mais de 40% das vítimas não contam o que aconteceu por não saberem a quem recorrer ou onde buscar auxílio, conforme aponta a pesquisa.
5. Qual foi a taxa de denúncias no Brasil?
O Brasil teve 19% dos entrevistados marcados por violência online, mas com uma parcela de menos de 1% de casos efetivamente denunciados.