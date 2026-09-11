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Empresário e ex-secretário Luís Mussi morre após colisão com carreta na PR-423 em Araucária

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Mussi, 72, morreu na noite de quinta (10) ao ser atingido por carreta na PR-423; velório na Capela Central do Vaticano e sepultamento em Campo Largo

O empresário e ex-secretário do Governo do Paraná Luís Guilherme Gomes Mussi, de 72 anos, morreu na noite de quinta-feira (10) após um acidente na PR-423, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Militar (PM-PR), Mussi estava em uma caminhonete e tentou atravessar a rodovia quando foi atingido na lateral por uma carreta carregada com madeira. Ele foi socorrido por equipes de emergência, mas morreu a caminho do hospital.

Detalhes do acidente

Com o impacto, a caminhonete ficou completamente destruída e a carreta tombou. O motorista da carreta não ficou ferido. A PM informou que o cruzamento onde ocorreu a colisão tem sinalização de parada obrigatória.

A investigação das circunstâncias do acidente ficará a cargo da Polícia Civil (PC-PR).

Velório e família

Segundo o G1, o empresário está sendo velado na Capela Central do Vaticano e deve ser sepultado em Campo Largo.

Mussi era casado com Yvone Pimentel Mussi, filha do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel. Era pai de Luiz Fernando, Guilherme e Paula Pimentel Mussi Khury, esta última esposa do deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Nas redes sociais, Alexandre Curi lamentou a morte e escreveu: “Luís foi um homem muito querido por todos nós, e sua partida deixa um vazio imenso em nossa família. Agradeço, de coração, todas as manifestações de carinho, solidariedade e as orações que temos recebido. Que Deus conforte a Paula, toda a família Mussi, e seus amigos e nos dê força para atravessar este momento tão difícil”.

Trajetória profissional

Luís Guilherme Gomes Mussi nasceu em setembro de 1953, em Curitiba, e completaria 73 anos no dia 26 deste mês. Iniciou a carreira como bancário e depois atuou nas áreas de comunicação e publicidade.

Ao longo da carreira, comandou a Rede Mercosul de Comunicação, foi presidente do Canal 21, de Curitiba, e da Rádio 91 FM, de Guaíra. Durante o governo de Roberto Requião, Mussi foi secretário de Indústria e Comércio e Assuntos do Mercosul e presidiu a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp).

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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