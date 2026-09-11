Trabalhador morre após cair de janela de prédio em Cascavel e polícia investiga se houve agressão ou acidente fatal

Investigação apura as circunstâncias da morte de um homem de 40 anos após queda de janela em edifício no bairro Coqueiral, em Cascavel

Um caso intrigante mobilizou as equipes de segurança na madrugada desta sexta-feira (11), em Cascavel. Um trabalhador, de 40 anos, foi encontrado morto na calçada de um prédio localizado no bairro Coqueiral, após cair de uma das janelas do imóvel.

As autoridades foram acionadas inicialmente sob a suspeita de uma possível agressão física. Ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram que o homem já estava sem vida, apresentando um quadro de traumatismo craniano grave.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a Polícia Civil e a Polícia Científica iniciaram uma perícia detalhada no apartamento para determinar se a morte foi decorrente de um acidente ou de um ato criminoso.

Dinâmica da queda segundo testemunhas

De acordo com relatos colhidos pela Polícia Militar, a vítima não era moradora de Cascavel e estava na cidade a trabalho. Ele dividia o apartamento, situado no primeiro andar, com outros dois colegas de profissão.

Os companheiros de quarto informaram aos policiais que estavam dormindo no momento do ocorrido. Eles teriam acordado ao ouvir um barulho vindo do exterior e, ao checarem o local, perceberam a ausência do colega e a queda pela janela, que não possuía sacada.

Avaliação Médico e perícia no local

O médico do Siate, Dr. André Schier, ressaltou a complexidade do atendimento inicial.

O profissional confirmou que a vítima apresentava uma fratura no crânio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia e procedimentos de reconhecimento oficial.

Polícia não descarta hipóteses

O local do incidente foi isolado para o trabalho da perícia. As autoridades judiciárias seguem com o caso em aberto, analisando todas as possibilidades, incluindo a hipótese de suicídio, que ainda não foi descartada pelos investigadores.

As equipes seguem coletando depoimentos e evidências no apartamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e entender como o homem caiu da janela durante a madrugada.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu a queda? O caso aconteceu em um prédio no bairro Coqueiral, em Cascavel.

Qual a idade da vítima? O trabalhador tinha 40 anos de idade.

A polícia confirmou agressão? Não, a polícia investiga se a morte foi um acidente, suicídio ou decorrente de uma possível agressão prévia.

O que dizem os colegas de quarto? Eles relataram que estavam dormindo e apenas ouviram um barulho vindo da parte externa do imóvel.

Onde o corpo está agora? O corpo foi recolhido ao IML para exames de necropsia e procedimentos legais.