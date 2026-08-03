Empresário Jorge Bischoff fecha acordo com Justiça do Paraná para suspender processo por importunação sexual após denúncia de fisioterapeuta

Acordo judicial determina suspensão de processo por importunação sexual contra Jorge Bischoff mediante pagamento de multa e restrições impostas pela Justiça

O empresário e designer Jorge Bischoff firmou um acordo com o Ministério Público do Paraná para suspender o processo em que responde por importunação sexual. A decisão encerra a fase de instrução processual sem que ocorra um julgamento formal pelo crime.

O caso ganhou repercussão após uma fisioterapeuta denunciar o empresário em abril de 2024, na cidade de Ponta Grossa. Segundo a vítima, o ato de importunação sexual teria ocorrido durante um atendimento profissional realizado em um hotel da região.

Conforme informação divulgada pelo g1, o acordo foi proposto pela promotoria e aceito pela defesa do réu, estabelecendo condições rigorosas para que o empresário evite o prosseguimento da ação penal pelo período de dois anos.

Detalhes da denúncia e a conduta do investigado

A denúncia apresentada pelo Ministério Público relata que, ao chegar ao quarto do hotel, a fisioterapeuta encontrou o empresário apenas de roupão. Durante a massagem, ele teria exibido o órgão genital e proferido palavras de cunho sexual.

O promotor responsável pelo caso afirmou no documento que o empresário cometeu os atos dolosamente, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticando atos libidinosos para satisfazer sua própria lascívia.

Condições estabelecidas para a suspensão do processo

Para manter o benefício da suspensão, Jorge Bischoff deverá cumprir uma série de determinações judiciais. Entre elas, destaca-se o pagamento de uma prestação pecuniária de R$ 80 mil destinada a uma entidade assistencial definida pelo juízo.

Além do valor financeiro, o empresário está proibido de frequentar bares, além de estar impedido de realizar viagens ou mudar de residência sem a prévia autorização da Justiça, garantindo o monitoramento do cumprimento do acordo.

Posicionamento da defesa e da vítima

Os advogados de defesa, Renato Tauille e Mario Henrique Ody, declararam que a aceitação do acordo representa o exercício de um direito legal para o encerramento do processo, sem significar admissão de culpa, confissão ou reconhecimento da acusação.

Por outro lado, o advogado Fernando Madureira, que representa a vítima, ressaltou que o desfecho representou para ela um reconhecimento institucional da gravidade dos fatos, demonstrando que comportamentos invasivos não devem ser naturalizados.

Perguntas Frequentes

O que é a suspensão condicional do processo? É um benefício legal concedido a réus primários em crimes de menor potencial ofensivo, permitindo a extinção da punibilidade se as condições impostas forem cumpridas.

O acordo significa que o empresário foi inocentado? Não, o acordo não produz efeito de condenação nem de absolvição, sendo apenas uma forma de encerrar o processo sem o julgamento do mérito por meio de sentença.

A vítima precisou autorizar o acordo? De acordo com o advogado da fisioterapeuta, em casos de suspensão condicional do processo, a vítima não é consultada, pois a proposta é uma prerrogativa do Ministério Público.

Quais são as principais restrições impostas a Jorge Bischoff? Ele deve pagar R$ 80 mil, não frequentar bares e solicitar autorização judicial para viagens ou mudanças de endereço durante dois anos.

Qual a importância do registro desse caso? O caso reforça a necessidade de profissionais denunciarem atos de importunação sexual, preservarem provas e buscarem auxílio jurídico para que a palavra da vítima seja ouvida pelo Estado.