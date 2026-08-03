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Empresário Jorge Bischoff fecha acordo com Justiça do Paraná para suspender processo por importunação sexual após denúncia de fisioterapeuta

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Acordo judicial determina suspensão de processo por importunação sexual contra Jorge Bischoff mediante pagamento de multa e restrições impostas pela Justiça

O empresário e designer Jorge Bischoff firmou um acordo com o Ministério Público do Paraná para suspender o processo em que responde por importunação sexual. A decisão encerra a fase de instrução processual sem que ocorra um julgamento formal pelo crime.

O caso ganhou repercussão após uma fisioterapeuta denunciar o empresário em abril de 2024, na cidade de Ponta Grossa. Segundo a vítima, o ato de importunação sexual teria ocorrido durante um atendimento profissional realizado em um hotel da região.

Conforme informação divulgada pelo g1, o acordo foi proposto pela promotoria e aceito pela defesa do réu, estabelecendo condições rigorosas para que o empresário evite o prosseguimento da ação penal pelo período de dois anos.

Detalhes da denúncia e a conduta do investigado

A denúncia apresentada pelo Ministério Público relata que, ao chegar ao quarto do hotel, a fisioterapeuta encontrou o empresário apenas de roupão. Durante a massagem, ele teria exibido o órgão genital e proferido palavras de cunho sexual.

O promotor responsável pelo caso afirmou no documento que o empresário cometeu os atos dolosamente, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticando atos libidinosos para satisfazer sua própria lascívia.

Condições estabelecidas para a suspensão do processo

Para manter o benefício da suspensão, Jorge Bischoff deverá cumprir uma série de determinações judiciais. Entre elas, destaca-se o pagamento de uma prestação pecuniária de R$ 80 mil destinada a uma entidade assistencial definida pelo juízo.

Além do valor financeiro, o empresário está proibido de frequentar bares, além de estar impedido de realizar viagens ou mudar de residência sem a prévia autorização da Justiça, garantindo o monitoramento do cumprimento do acordo.

Posicionamento da defesa e da vítima

Os advogados de defesa, Renato Tauille e Mario Henrique Ody, declararam que a aceitação do acordo representa o exercício de um direito legal para o encerramento do processo, sem significar admissão de culpa, confissão ou reconhecimento da acusação.

Por outro lado, o advogado Fernando Madureira, que representa a vítima, ressaltou que o desfecho representou para ela um reconhecimento institucional da gravidade dos fatos, demonstrando que comportamentos invasivos não devem ser naturalizados.

Perguntas Frequentes

O que é a suspensão condicional do processo? É um benefício legal concedido a réus primários em crimes de menor potencial ofensivo, permitindo a extinção da punibilidade se as condições impostas forem cumpridas.

O acordo significa que o empresário foi inocentado? Não, o acordo não produz efeito de condenação nem de absolvição, sendo apenas uma forma de encerrar o processo sem o julgamento do mérito por meio de sentença.

A vítima precisou autorizar o acordo? De acordo com o advogado da fisioterapeuta, em casos de suspensão condicional do processo, a vítima não é consultada, pois a proposta é uma prerrogativa do Ministério Público.

Quais são as principais restrições impostas a Jorge Bischoff? Ele deve pagar R$ 80 mil, não frequentar bares e solicitar autorização judicial para viagens ou mudanças de endereço durante dois anos.

Qual a importância do registro desse caso? O caso reforça a necessidade de profissionais denunciarem atos de importunação sexual, preservarem provas e buscarem auxílio jurídico para que a palavra da vítima seja ouvida pelo Estado.

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