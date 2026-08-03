Vestibular 2027 da UTFPR abre inscrições com 4 novos cursos de Inteligência Artificial e tecnologia para impulsionar a carreira no mercado

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná iniciou o processo seletivo para o Vestibular 2027, trazendo novidades estratégicas para quem busca o setor de tecnologia.

A UTFPR acaba de abrir oficialmente as inscrições para o seu Vestibular 2027, oferecendo uma oportunidade importante para milhares de estudantes que desejam ingressar no ensino superior público. O processo seletivo deste ano conta com mais de 4 mil vagas disponíveis.

As oportunidades estão distribuídas por 13 cidades do estado do Paraná, abrangendo uma ampla gama de cursos de graduação. A instituição busca consolidar sua posição como referência em ensino tecnológico no país, conforme informou a própria universidade em seu comunicado oficial recente.

O destaque desta edição fica por conta da inclusão de novas graduações alinhadas com as demandas do mercado global. Conforme os dados divulgados pela instituição, os cursos focam diretamente em áreas de Inteligência Artificial e Tecnologia da Informação.

Novos cursos voltados para a inovação

Os novos cursos fazem parte do projeto Universidades Inovadoras, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que visa ampliar a oferta de formações ligadas à tecnologia. As novas opções de graduação são:

No campus Campo Mourão, a instituição oferta os cursos de Tecnologia em Inteligência Artificial e Processos Autônomos e Inteligência Artificial Aplicada. Já no campus Londrina, o destaque é o Bacharelado em Ciências de Dados, enquanto o campus Medianeira recebe o curso de Tecnologia em Segurança Cibernética.

Como realizar a sua inscrição e prazos

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial da UTFPR. O prazo final para garantir a participação no processo seletivo encerra às 23h59 do dia 13 de outubro.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 150, com data limite para pagamento no dia 14 de outubro. Vale ressaltar que os candidatos podem escolher até duas opções de curso, sendo a segunda alternativa facultativa no momento do preenchimento do formulário.

Isenção de taxa e política de cotas

A universidade oferece a isenção da taxa para candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário-mínimo por pessoa, desde que estejam inscritos no CadÚnico. O prazo para solicitar esse benefício vai até o dia 24 de agosto.

A seleção mantém a política de cotas, reservando metade das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse grupo, há vagas específicas para pessoas com deficiência, baixa renda e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas.

Data da prova e orientações finais

O vestibular será aplicado no dia 22 de novembro. Candidatos que necessitam de atendimento especial devem enviar a documentação comprobatória até o dia 13 de outubro, respeitando as normas descritas no edital.

A relação preliminar dos inscritos com candidaturas homologadas será publicada no dia 23 de outubro. É fundamental que o estudante acompanhe o portal oficial para conferir eventuais atualizações ou retificações necessárias durante o período de seleção.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o prazo final para se inscrever no vestibular?

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 13 de outubro.

2. Quais são os novos cursos de Inteligência Artificial?

Os novos cursos são Tecnologia em Inteligência Artificial e Processos Autônomos, Inteligência Artificial Aplicada, Bacharelado em Ciências de Dados e Tecnologia em Segurança Cibernética.

3. Existe isenção da taxa de inscrição?

Sim, candidatos com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção até 24 de agosto.

4. Como funciona o sistema de cotas?

Metade das vagas é reservada para alunos de escolas públicas, com subcategorias para renda, deficiência e critérios étnico-raciais.

5. Quando será aplicado o vestibular?

A prova está agendada para o dia 22 de novembro.