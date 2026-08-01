Policial militar morre após ser baleado no rosto durante abordagem em Arapuã no Paraná e suspeito também não resiste aos ferimentos

Uma operação de rotina da Polícia Militar do Paraná terminou em tragédia na cidade de Arapuã, resultando na morte de um cabo e do suspeito do crime.

A segurança pública do estado do Paraná foi abalada por um confronto violento registrado na noite de sexta-feira, dia 31. A ocorrência, que mobilizou equipes da Polícia Militar, teve um desfecho fatal para um dos agentes envolvidos na ação.

O caso ocorreu em uma área rural do município de Arapuã, localizado na região Norte do estado. A situação escalou rapidamente durante uma abordagem policial, conforme informação divulgada por veículos de imprensa locais que acompanharam o caso.

A seguir, entenda os detalhes sobre como a abordagem aconteceu, as medidas tomadas pelas equipes de socorro e as informações sobre as despedidas ao policial militar que perdeu a vida no exercício de sua função.

O início da ocorrência e o confronto armado

Tudo começou na noite de sexta-feira, quando uma equipe da Polícia Militar do Paraná foi acionada para atender a denúncias que chegaram através do Disque-Denúncia. O objetivo era verificar uma situação suspeita em uma propriedade rural da região.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares se aproximaram da residência. Nesse momento, a equipe visualizou um homem portando uma arma de fogo, o que deu início a uma troca de tiros durante a abordagem, resultando no ferimento grave do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, atingido por um disparo no rosto.

Atendimento médico e desfecho do caso

Após o confronto, o socorro foi solicitado imediatamente para tentar salvar as vidas envolvidas. O suspeito, cuja identidade não foi revelada oficialmente pela corporação, recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na entrada da cidade de Arapuã.

Já o policial militar, cabo Magioni, foi socorrido e encaminhado às pressas em uma viatura da própria corporação para o Hospital Bom Jesus. Infelizmente, a confirmação do óbito de ambos os envolvidos ocorreu ainda na noite de sexta-feira, marcando um momento de luto para a instituição.

Despedida e homenagens ao cabo Magioni

O falecimento do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni gerou forte comoção entre os colegas de farda e a população da região. As cerimônias fúnebres foram organizadas para prestar as últimas homenagens ao militar que servia à sociedade paranaense.

O velório do cabo teve início na manhã de sábado, dia 1º, na cidade de Faxinal, situada na mesma região do estado. O sepultamento foi programado para ocorrer após as 17h, na cidade de Apucarana, localizada a cerca de 75 quilômetros de distância de onde ocorreu o incidente.

Perguntas Frequentes sobre o caso

1. Onde ocorreu a abordagem que resultou na morte do policial? A ocorrência foi registrada em uma área rural da cidade de Arapuã, no Norte do Paraná.

2. O suspeito de atirar no policial sobreviveu? Não, o homem suspeito de efetuar os disparos também foi baleado durante o confronto e teve o óbito confirmado ainda na noite de sexta-feira.

3. Como a polícia chegou até o local do confronto? A equipe foi acionada após receber solicitações por meio do Disque-Denúncia, que indicavam uma situação suspeita em uma propriedade rural.

4. Quem era o policial militar que perdeu a vida? O policial era o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, que atuava na Polícia Militar do Paraná.

5. Onde foram realizadas as cerimônias de despedida do cabo? O velório ocorreu na cidade de Faxinal, enquanto o sepultamento foi realizado em Apucarana, no Paraná.