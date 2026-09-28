Encontro de Trump e Xi em Washington termina sem declaração conjunta e com avanços limitados

Reunião rendeu um novo diálogo sobre IA, prorrogação breve da trégua comercial até 10 de janeiro e versões divergentes de Washington e Pequim, segundo a BBC.

Diálogo sobre inteligência artificial e canal de comunicação

Pequim informou que as partes concordaram em lançar um novo diálogo sobre inteligência artificial (IA) e agendaram conversas adicionais para o fim de novembro, segundo a BBC. As autoridades também teriam estabelecido um canal de comunicação para incidentes relacionados à IA, com o objetivo de evitar que mal-entendidos ou desenvolvimentos inesperados escalem para uma confrontação mais ampla.

Trégua comercial e concessões pontuais

A mídia estatal Chinese confirmou que a trégua comercial foi estendida até 10 de janeiro, conforme informado pela BBC. Pequim obteve redução de tarifas sobre US$ 30 bilhões (cerca de £23 bilhões) em produtos que entram nos EUA, com cortes recíprocos esperados por parte Chinese. O acordo também inclui a promessa de compras chinesas de ao menos 10 milhões de toneladas métricas de carvão em 2027 e 2028.

Ao mesmo tempo, a BBC destaca o que ficou de fora: não houve menção a aumento de exportações chinesas de terras raras para os EUA, nem indicações de flexibilização das restrições a semicondutores avançados.

Taiwan e versões diferentes entre Washington e Pequim

O factsheet da Casa Branca não mencionou Taiwan, mas, de acordo com a versão Chinese reportada pela BBC, Xi pediu a Trump que se oponha formalmente à independência de Taiwan e tratasse o tema com cautela. Trump afirmou que "não falaram muito" sobre o assunto e que "por enquanto está bem". A BBC lembra que, após um encontro anterior em maio, Trump disse que Xi havia perguntado se os EUA defenderiam Taiwan em caso de ataque Chinese.

A reportagem também relata que o embaixador dos EUA na China, David Perdue, disse à Fox News que Trump teria oferecido vender armas a Xi durante a cúpula; o Departamento de Estado posteriormente esclareceu, segundo a BBC, que a legislação dos EUA proíbe vendas de armas à China e que não há planos para tal venda.

Investimento, vistos e viagens

Pequim afirmou que permitirá que mais instituições financeiras estrangeiras, incluindo bancos e seguradoras com participação American, solicitem autorização para operar e abrir escritórios na China, mas destacou que aprovações estarão sujeitas às leis e regulamentos Chinese, segundo a BBC. A China também disse que discute formas de aumentar o número de voos entre os países, sem detalhar como isso ocorreria.

Embora a China tenha concedido isenção de visto a visitantes de mais de 75 países, a medida não foi estendida aos cidadãos Americans.

Em suma, a cobertura da BBC conclui que a cúpula ampliou canais de diálogo e produziu concessões pontuais, mas deixou sem solução questões mais espinhosas como tecnologia avançada e o futuro de Taiwan.