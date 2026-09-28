Encontro de Trump e Xi em Washington termina sem declaração conjunta e com avanços limitados

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Pequim informou que as partes concordaram em lançar um novo diálogo sobre inteligência artificial (IA) e agendaram conversas adicionais para o fim de novembro, segundo a BBC. As autoridades também teriam estabelecido um canal de comunicação para incidentes relacionados à IA, com o objetivo de evitar que mal-entendidos ou desenvolvimentos inesperados escalem para uma confrontação mais ampla.
A mídia estatal Chinese confirmou que a trégua comercial foi estendida até 10 de janeiro, conforme informado pela BBC. Pequim obteve redução de tarifas sobre US$ 30 bilhões (cerca de £23 bilhões) em produtos que entram nos EUA, com cortes recíprocos esperados por parte Chinese. O acordo também inclui a promessa de compras chinesas de ao menos 10 milhões de toneladas métricas de carvão em 2027 e 2028.
Ao mesmo tempo, a BBC destaca o que ficou de fora: não houve menção a aumento de exportações chinesas de terras raras para os EUA, nem indicações de flexibilização das restrições a semicondutores avançados.
O factsheet da Casa Branca não mencionou Taiwan, mas, de acordo com a versão Chinese reportada pela BBC, Xi pediu a Trump que se oponha formalmente à independência de Taiwan e tratasse o tema com cautela. Trump afirmou que "não falaram muito" sobre o assunto e que "por enquanto está bem". A BBC lembra que, após um encontro anterior em maio, Trump disse que Xi havia perguntado se os EUA defenderiam Taiwan em caso de ataque Chinese.
A reportagem também relata que o embaixador dos EUA na China, David Perdue, disse à Fox News que Trump teria oferecido vender armas a Xi durante a cúpula; o Departamento de Estado posteriormente esclareceu, segundo a BBC, que a legislação dos EUA proíbe vendas de armas à China e que não há planos para tal venda.
Pequim afirmou que permitirá que mais instituições financeiras estrangeiras, incluindo bancos e seguradoras com participação American, solicitem autorização para operar e abrir escritórios na China, mas destacou que aprovações estarão sujeitas às leis e regulamentos Chinese, segundo a BBC. A China também disse que discute formas de aumentar o número de voos entre os países, sem detalhar como isso ocorreria.
Embora a China tenha concedido isenção de visto a visitantes de mais de 75 países, a medida não foi estendida aos cidadãos Americans.
Em suma, a cobertura da BBC conclui que a cúpula ampliou canais de diálogo e produziu concessões pontuais, mas deixou sem solução questões mais espinhosas como tecnologia avançada e o futuro de Taiwan.