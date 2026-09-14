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Encontro Planos pro Futuro reúne 15 mil jovens no Rio para debater carreiras e mercado de trabalho

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Evento gratuito na Cidade das Artes foca na orientação profissional de estudantes através de 200 painéis e atividades interativas no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro se tornou o ponto de encontro para milhares de estudantes em busca de clareza sobre o futuro profissional. A partir desta segunda-feira (14), a Cidade das Artes, na zona oeste carioca, recebe o evento Planos pro Futuro, que segue com sua programação até a próxima quarta-feira (16).

A iniciativa tem como objetivo principal aproximar jovens de novas referências e caminhos acadêmicos. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a expectativa dos organizadores é reunir um público de cerca de 15 mil estudantes durante os três dias de atividades voltadas ao desenvolvimento de carreira.

O encontro é totalmente gratuito e oferece uma estrutura robusta com 200 painéis espalhados por nove palcos simultâneos. O foco é discutir as possibilidades em diversas áreas de atuação com o auxílio de especialistas, professores universitários e profissionais que já possuem destaque no mercado.

Orientação e trilhas de conhecimento

Segundo Dani Flomin, um dos idealizadores do projeto, a ideia é oferecer um suporte personalizado para quem ainda está decidindo os próximos passos após o ensino médio. “Serão palestras com grandes referências do mercado, acadêmicos, que vão orientar os alunos sobre as diversas profissões”, afirma Flomin.

O formato do evento permite que cada participante monte sua própria jornada. “O evento é voltado para alunos, principalmente de ensino médio. Cada aluno traça ali a trilha que faz mais sentido para ele, dependendo dos seus gostos, do que ele considera para a vida dele”, explica o idealizador.

Atividades práticas e universidades

Além das palestras, o evento conta com a participação de universidades do Rio de Janeiro. As instituições apresentam seus cursos e abrem espaço para discutir possibilidades de bolsas de estudo. O contato direto com o ambiente acadêmico é complementado por oficinas e atividades práticas.

Essa imersão prática é um dos diferenciais para quem busca entender na prática como funciona o mercado de trabalho atual e quais habilidades são mais valorizadas.

Cultura e atrações musicais

O Planos pro Futuro também reserva espaço para a valorização Cultura, com apoio do Ministério da Cultura. Estão previstas diversas apresentações de dança e música, com foco especial em grupos que atuam em periferias e projetos sociais da região.

Para encerrar os dias de aprendizado, o palco principal recebe shows. No dia 14, a atração é o Syon Trio. No dia 15, o cantor PK comanda o encerramento, e, no dia 16, a cantora Tilia fecha a programação. O evento ocorre das 9h às 17h na Avenida das Américas, 5.300.

Perguntas Frequentes

Qual o público-alvo do evento Planos pro Futuro?
O foco principal são alunos do ensino médio que buscam orientação sobre o futuro profissional e opções de cursos universitários.

O evento é pago?
Não, o encontro é totalmente gratuito para os estudantes que desejam participar das atividades e painéis.

Onde o evento está sendo realizado?
O encontro acontece na Cidade das Artes, localizada na Avenida das Américas, 5.300, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Quais são os horários de funcionamento?
O evento ocorre diariamente das 9h às 17h, entre os dias 14 e 16 de setembro.

Haverá atividades culturais além das palestras?
Sim, o evento conta com apresentações de música e dança de projetos sociais, além de shows de encerramento com Syon Trio, PK e Tilia.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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