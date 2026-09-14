Idoso é agredido e ameaçado de morte pelo próprio filho em Marechal Cândido Rondon durante surto causado por álcool e drogas

Caso de violência doméstica envolvendo pai e filho mobiliza forças de segurança após discussão motivada por consumo de substâncias ilícitas

Um episódio de violência familiar foi registrado na tarde deste domingo (13), em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Um idoso de 77 anos foi alvo de agressões físicas e ameaças de morte cometidas pelo próprio filho, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

A situação teria se iniciado após uma discussão motivada pelo uso excessivo de álcool e drogas por parte do suspeito. Segundo o relato colhido pela Polícia Militar, o filho teria segurado o pai pelo pescoço, proferindo a frase de que ele não passaria de hoje.

A vítima conseguiu se desvencilhar da agressão e buscou abrigo na residência de um vizinho para solicitar auxílio imediato. Devido ao estado de nervosismo apresentado pelo idoso, uma equipe do SAMU foi acionada para prestar o suporte necessário no local.

Dinâmica da ocorrência e intervenção Polícia

Após ser atendido pela equipe de socorristas, o idoso não apresentava lesões físicas aparentes e optou por não realizar a representação criminal contra o filho naquele momento. O homem relatou às autoridades que os conflitos na residência são frequentes, sempre impulsionados pelo comportamento do filho sob efeito de substâncias.

Atuação da Polícia Militar e desfecho no local

Os policiais militares realizaram buscas no imóvel e abordaram o suspeito. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. O homem admitiu ter discutido com o pai, mas acatou a solicitação de deixar a residência após ser informado da decisão do idoso, utilizando o tempo permitido para recolher seus pertences pessoais.

Orientação jurídica prestada à vítima

A Polícia Militar informou que orientou a vítima sobre os prazos legais necessários para uma futura representação formal, caso o idoso decida seguir com o processo. Além disso, foram prestadas orientações sobre o direito de solicitar uma medida protetiva de urgência para garantir sua segurança e integridade física.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que motivou a agressão contra o idoso? A briga teria sido motivada pelo consumo constante de bebidas alcoólicas e drogas por parte do filho, conforme relatado pela vítima às autoridades.

O filho foi preso em flagrante pela polícia? Não. Como o idoso optou por não prestar queixa formal no momento do atendimento, o suspeito foi orientado a deixar a residência e acatou a decisão, recolhendo seus objetos pessoais.

O idoso precisou de atendimento médico? Sim, uma unidade do SAMU foi mobilizada para prestar apoio, pois o idoso apresentava um estado de nervosismo elevado após o ocorrido.

Houve apreensão de objetos ilícitos com o suspeito? De acordo com a Polícia Militar, após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem no momento da averiguação.

Quais medidas de proteção foram sugeridas à vítima? A Polícia Militar orientou o idoso sobre os prazos legais para representação futura e sobre o direito de solicitar uma medida protetiva de urgência.