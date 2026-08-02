Engavetamento na BR-116 em Campina Grande do Sul deixa feridos e causa interdição total no trânsito sentido Curitiba

Um grave engavetamento na BR-116, na altura de Campina Grande do Sul, mobilizou equipes de resgate e causou interdição total no sentido Curitiba neste domingo.

Um cenário de tensão marcou o trânsito na Região Metropolitana de Curitiba neste domingo, dia 2, após um acidente de grandes proporções na BR-116. O engavetamento envolveu dois caminhões e dois carros, deixando cinco pessoas feridas e exigindo uma operação complexa de socorro.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 55, provocando um congestionamento que atingiu 19 quilômetros de extensão. O tráfego na pista sul ficou completamente interditado por horas enquanto as equipes trabalhavam no local para liberar a via com segurança.

Conforme informações divulgadas pela concessionária Arteris Régis Bittencourt e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atendimento aos envolvidos foi imediato e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, sendo que todos os detalhes foram reportados pela RPC.

Detalhes sobre as vítimas do engavetamento na BR-116

O impacto mais severo atingiu um dos veículos, que acabou ficando prensado entre duas carretas no meio do engavetamento na BR-116. Dentro deste automóvel, estavam quatro pessoas, sendo que uma menina de 7 anos foi socorrida em estado grave.

As outras três pessoas que estavam no carro prensado também receberam atendimento, sendo que duas delas apresentaram ferimentos leves e uma saiu ilesa. Em um segundo veículo, que colidiu contra a lateral de um caminhão, outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Operação de resgate e liberação da rodovia

O socorro às vítimas foi realizado pelas equipes da concessionária Arteris Régis Bittencourt e do Corpo de Bombeiros. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, para receberem os cuidados médicos necessários após o acidente.

A PRF confirmou que os motoristas dos caminhões envolvidos no engavetamento na BR-116 não sofreram ferimentos. Após o trabalho de perícia e a remoção dos veículos, a pista foi totalmente liberada para o tráfego de veículos às 19h.

Perguntas Frequentes sobre o acidente

Quantas pessoas ficaram feridas no engavetamento na BR-116?

Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas durante a colisão múltipla ocorrida neste domingo.

Qual foi a causa da interdição na BR-116?

A interdição foi causada pelo engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros, que exigiu espaço para o trabalho das equipes de resgate.

Qual é o estado de saúde da criança envolvida?

A menina de 7 anos, que estava em um dos carros prensados, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital do Trabalhador.

Quanto tempo durou o congestionamento na rodovia?

O acidente gerou 19 quilômetros de lentidão, com a pista sendo totalmente liberada apenas às 19h.

Os motoristas dos caminhões se feriram?

Não, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os condutores dos caminhões envolvidos no engavetamento na BR-116 não apresentaram ferimentos.