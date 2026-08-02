Macuco Safari retoma operações com mais de mil visitantes no primeiro fim de semana

O Macuco Safari encerrou o primeiro fim de semana de retomada das operações com movimento tranquilo e mais de mil visitantes atendidos em Foz do Iguaçu.

Nos dias 1º e 2 de agosto, o atrativo recebeu 1.067 turistas para os passeios pelo Rio Iguaçu em direção às Cataratas. Segundo a direção, o volume representa cerca de um terço do fluxo considerado normal para o período e está dentro da expectativa de uma retomada gradual do turismo na região.

No sábado (1º), foram registrados 637 visitantes, sendo 634 acessos contabilizados e três em aberto. Já no domingo (2), o movimento foi de 430 visitantes, com 422 acessos registrados e oito em aberto.

A direção do Macuco Safari avaliou positivamente o primeiro fim de semana de funcionamento e destacou a importância da colaboração de funcionários, moradores de Foz do Iguaçu, autoridades, visitantes, guias de turismo, operadores e parceiros comerciais para a retomada das atividades.

O atrativo segue com a programação de atendimento aos turistas que visitam a região das Cataratas do Iguaçu.