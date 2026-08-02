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Macuco Safari retoma operações com mais de mil visitantes no primeiro fim de semana

Macuco Safari retoma operações com mais de mil visitantes no primeiro fim de semana

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Macuco Safari retoma operações com mais de mil visitantes no primeiro fim de semana
Macuco Safari retoma operações com mais de mil visitantes no primeiro fim de semana

Por Silmara Santos

Atualizado em

O Macuco Safari encerrou o primeiro fim de semana de retomada das operações com movimento tranquilo e mais de mil visitantes atendidos em Foz do Iguaçu.

Nos dias 1º e 2 de agosto, o atrativo recebeu 1.067 turistas para os passeios pelo Rio Iguaçu em direção às Cataratas. Segundo a direção, o volume representa cerca de um terço do fluxo considerado normal para o período e está dentro da expectativa de uma retomada gradual do turismo na região.

No sábado (1º), foram registrados 637 visitantes, sendo 634 acessos contabilizados e três em aberto. Já no domingo (2), o movimento foi de 430 visitantes, com 422 acessos registrados e oito em aberto.

A direção do Macuco Safari avaliou positivamente o primeiro fim de semana de funcionamento e destacou a importância da colaboração de funcionários, moradores de Foz do Iguaçu, autoridades, visitantes, guias de turismo, operadores e parceiros comerciais para a retomada das atividades.

O atrativo segue com a programação de atendimento aos turistas que visitam a região das Cataratas do Iguaçu.

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