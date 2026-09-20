Trânsito em Curitiba: Cruzamento da Major Heitor Guimarães é liberado, mas novo bloqueio afeta motoristas nesta segunda-feira

Liberação de cruzamento importante e novo bloqueio marcam a semana de obras na Major Heitor Guimarães, em Curitiba, afetando o fluxo de veículos na região.

O cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, localizada no bairro Campina do Siqueira, foi oficialmente liberado para o tráfego na noite da última sexta-feira (18). A reabertura ocorreu após a finalização da nova pavimentação e da sinalização horizontal no trecho.

Esta liberação é estratégica, pois ajuda a melhorar a circulação em um eixo importante que liga a BR-277 aos bairros da região Oeste e às proximidades do centro da cidade. As informações foram divulgadas pelo Portão Banda B.

Apesar da boa notícia para os motoristas, a prefeitura de Curitiba alerta que as obras de infraestrutura continuam em outros pontos da via, exigindo atenção redobrada de quem circula pela região diariamente.

Mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira

Para minimizar os impactos no trânsito, o acesso à Rua Hugo Kinzelmann será mantido, e a Alameda Princesa Isabel surge como a principal rota alternativa indicada aos condutores. Além disso, a faixa da direita permanecerá liberada, já contando com o novo pavimento em concreto.

Histórico recente e situação atual das obras

Recentemente, outro ponto importante da Major Heitor Guimarães foi liberado, especificamente no trecho entre as ruas Ângela Ganz e Mário Tourinho. Com isso, o fluxo de veículos foi normalizado nas faixas que já tiveram os serviços concluídos, permitindo maior fluidez no tráfego local.

Em contrapartida, duas faixas do lado esquerdo permanecem bloqueadas ao longo de aproximadamente 450 metros, compreendendo o espaço entre as ruas Princesa Isabel e Ângela Ganz. A recomendação das autoridades é que tanto motoristas quanto pedestres fiquem atentos à sinalização provisória instalada.

Preparação para o sistema de transporte coletivo

As intervenções na Major Heitor Guimarães fazem parte de um projeto de requalificação de cerca de 1,1 quilômetro da via. O objetivo central é implantar uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, que contará com pavimento de concreto no trecho entre a Alameda Júlia da Costa e a Rua Álvaro Alvim.

O projeto integra o Lote 1 (A) do Novo Inter 2, que abrange cerca de 16 quilômetros de obras em bairros como Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel. Segundo a prefeitura, o foco é preparar a infraestrutura urbana para a futura operação de ônibus elétricos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O cruzamento da Major Heitor Guimarães com a Monsenhor Ivo Zanlorenzi está liberado? Sim, o trecho foi liberado na noite de sexta-feira (18) após a conclusão da pavimentação.

2. O que muda a partir desta segunda-feira (21)? O cruzamento da Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa será bloqueado por cerca de 30 dias para obras.

3. Qual a alternativa para os motoristas durante o bloqueio? A prefeitura recomenda o uso da Alameda Princesa Isabel como rota alternativa durante o período de interdição.

4. Por que estas obras estão sendo realizadas? As intervenções visam a requalificação da via e a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus, preparando a infraestrutura para ônibus elétricos.

5. Quais bairros fazem parte do projeto Novo Inter 2? O projeto engloba intervenções em Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel, totalizando cerca de 16 quilômetros de vias.