Especialistas debatem em Brasília o papel estratégico da comunicação pública para o engajamento do cidadão

O papel da comunicação pública no Brasil é o tema central de encontro em Brasília que reúne pesquisadores e profissionais para debater o acesso à informação

Como garantir que a informação de qualidade chegue até a população de forma clara e eficiente? Este é o principal questionamento que guia o 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado em Brasília. O evento, que segue até sexta-feira (18), busca discutir caminhos para estimular a formação de cidadãos mais conscientes e engajados.

Durante três dias, o congresso promove uma série de atividades, incluindo palestras, mesas redondas, minicursos e a apresentação de pesquisas acadêmicas. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento também conta com o lançamento de livros e a entrega de premiações voltadas ao setor.

A programação do congresso, que ocorre na Câmara dos Deputados, está aberta para acompanhamento online, permitindo que estudantes e profissionais de diversas regiões do país possam participar dos debates sobre o futuro da comunicação pública.

A missão da comunicação pública

Para Jorge Duarte, diretor de Relações Acadêmicas da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a área vai muito além de apenas divulgar ações governamentais. Segundo ele, a comunicação pública precisa atuar como um suporte para que as instituições cumpram sua missão final.

Duarte ressalta que falhas nessa comunicação geram prejuízos diretos ao cidadão, que acaba perdendo tempo, dinheiro e oportunidades de acesso a Serviço e direitos fundamentais. A ideia é que a comunicação seja uma ponte efetiva entre o Estado e a sociedade.

Desafios da era digital e combate à desinformação

O evento também coloca em pauta os grandes desafios atuais, como o avanço acelerado da Inteligência Artificial e a fragmentação das audiências. A necessidade de lidar com a desinformação é um ponto crítico discutido pelos participantes.

Glauciene Lara, diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, destaca que as instituições não podem ser inertes. Ela afirma que não basta apenas corrigir informações falsas, sendo necessário construir relações permanentes de credibilidade, transparência e diálogo, além de investir fortemente em ações de educação midiática.

FAQ: Perguntas Frequentes

1. Qual o objetivo principal do congresso em Brasília?

O objetivo é discutir o papel da comunicação pública, buscando formas de levar informação de qualidade à população e estimular o engajamento cidadão.

2. Até quando o evento será realizado?

O 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública segue com debates e atividades até a próxima sexta-feira, dia 18.

3. É possível acompanhar o evento de forma remota?

Sim, o congresso ocorre na Câmara dos Deputados e os debates também podem ser acompanhados online por interessados em todo o país.

4. Como a comunicação pública deve lidar com a desinformação?

Segundo especialistas, as instituições devem construir relações de credibilidade e transparência, além de promover ações de educação midiática para a sociedade.

5. Quais são os principais desafios citados no evento?

Os desafios incluem a transformação tecnológica acelerada, o uso da Inteligência Artificial, a fragmentação das audiências e o combate persistente à desinformação.