Estamos sendo incorporados pela IA, alerta Miguel Nicolelis sobre os riscos reais da inteligência artificial

O renomado neurocientista Miguel Nicolelis, pioneiro nas interfaces cérebro-máquina, afirma que a humanidade está perdendo sua autonomia para a inteligência artificial.

Historicamente, o ser humano evoluiu incorporando ferramentas para expandir sua capacidade física e cognitiva. No entanto, segundo o especialista, estamos vivendo uma inversão de papéis onde a inteligência artificial nos assimila como parte de seus sistemas.

Essa análise, que coloca em xeque a relação entre o homem e a tecnologia, foi divulgada recentemente em uma entrevista detalhada concedida pelo cientista, conforme informações obtidas através de fontes ligadas ao setor de tecnologia e inovação.

Abaixo, exploramos como o modelo de negócio das big techs utiliza a nossa produção intelectual como matéria-prima e por que a suposta consciência das máquinas não passa de uma estratégia de mercado.

O modelo de negócio baseado na exploração de dados

Nicolelis argumenta que o verdadeiro plano de negócios das empresas de inteligência artificial consiste em coletar toda a produção intelectual da humanidade de forma gratuita. Para ele, os dados representam o ouro do século 21.

Ao interagir com sistemas de IA, cada pergunta ou dúvida fornecida pelo usuário serve para treinar e aprimorar os algoritmos. Dessa forma, nós, os usuários, atuamos como os verdadeiros mineradores dessa nova economia sem receber nada em troca.

O caso da empresa Anthropic, que precisou fechar um acordo de 1,4 bilhão de dólares após usar livros de autores sem autorização, ilustra bem essa violação. O próprio Nicolelis teve obras utilizadas sem qualquer notificação prévia.

O mito da consciência das máquinas e o valor de mercado

O neurocientista é categórico ao afirmar que atribuir consciência aos modelos de inteligência artificial é uma tática para gerar medo. Segundo ele, o medo confere poder e aumenta o valor de mercado das companhias que detêm essas tecnologias.

Ao criar a ideia de que uma máquina pode ser consciente, empresas buscam valorização financeira, mesmo que o conceito de consciência seja algo que ninguém, nem mesmo os criadores dessas IAs, consiga definir com precisão técnica ou científica.

A China como protagonista na neurotecnologia

Enquanto o debate sobre IA avança, a China investe pesado em interfaces cérebro-máquina para tratar doenças neurológicas. O país incluiu a tecnologia como prioridade em seu plano quinquenal, visando atender milhões de cidadãos com limitações motoras.

Para Nicolelis, essa aplicação prática, capaz de permitir que pessoas paralisadas voltem a andar, é a face mais emocionante e útil da tecnologia. Ele acredita que empresas como a Neuralink podem ter dificuldades para competir com essa escala chinesa.

Perguntas frequentes sobre a inteligência artificial

Por que Miguel Nicolelis diz que estamos sendo incorporados pela IA? O cientista acredita que, diferentemente das ferramentas do passado, a IA agora assimila o comportamento e a mente humana, revertendo o processo de quem controla a ferramenta.

Como as empresas de IA lucram com nossos dados? Elas utilizam toda a produção intelectual humana disponível na rede como matéria-prima gratuita para treinar seus sistemas, transformando nossas interações em valor de mercado.

A inteligência artificial já possui consciência humana? Não. Nicolelis afirma que essa é uma narrativa usada para criar medo e aumentar o valor das ações das empresas do setor, já que a consciência é algo impossível de ser definido atualmente.

Qual a importância das interfaces cérebro-máquina na China? A China utiliza essa tecnologia para restaurar movimentos de pessoas com doenças neurológicas, tratando o problema como uma prioridade de saúde pública em seu plano econômico.

O que acontece com os direitos autorais na era da IA? O sistema atual tem infringido direitos de autores, como no caso da Anthropic, que pagou 1,4 bilhão de dólares em um acordo após usar livros protegidos por copyright sem permissão.