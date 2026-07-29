Sabalenka e Djokovic encabeçam duplas mistas do US Open – 28/07/2026 – Esporte

A número um do mundo Aryna Sabalenka e o 24 vezes campeão de Grand Slam Novak Djokovic encabeçam a lista inicial de inscritos para o campeonato de duplas mistas do US Open deste ano, informaram os organizadores na segunda-feira (27), com o retorno do evento reformulado para sua segunda edição.

A seis vezes campeã de Grand Slam Iga Swiatek e Casper Ruud, a número dois do mundo Elena Rybakina e Taylor Fritz, Naomi Osaka e Kei Nishikori, Jessica Pegula e Jack Draper, e os atuais campeões Sara Errani e Andrea Vavassori também estão entre as duplas de destaque inscritas na competição.

O campeonato de duplas mistas será realizado novamente durante a semana que antecede a chave principal de simples, de 24 a 26 de agosto, após os organizadores reformularem o formato no ano passado para atrair mais jogadores de ponta de simples, reduzindo o número de participantes e oferecendo um espaço exclusivo no calendário.

O período de inscrições se encerra em 17 de agosto, após o qual as seis melhores equipes pelo ranking combinado de simples se classificarão diretamente para a chave principal de 16 equipes. Oito equipes receberão convites, enquanto as duas vagas restantes serão decididas por meio de um qualifying de oito equipes introduzido este ano.

O formato reformulado mostrou-se um sucesso comercial em sua estreia no ano passado, atraindo arquibancadas lotadas e muitos dos principais jogadores de simples do esporte, apesar das críticas de alguns especialistas em duplas, que alegaram que o modelo deixava de lado as duplas já estabelecidas. Errani e Vavassori conquistaram o bicampeonato ao derrotar Swiatek e Ruud na final.