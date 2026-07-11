HOJE É DIA DE BRASIL NO DARLAN CHOPP!Reúna a galera, vista a amarelinha e ven…

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🇧🇷⚽ HOJE É DIA DE BRASIL NO DARLAN CHOPP! 🍻
Reúna a galera, vista a amarelinha e venha torcer com a gente em um ambiente cheio de animação, chopp gelado e porções deliciosas!
🔥 Mega Promoção:
🍺 3 canecas de chopp por apenas R$ 20,00.
📺 Transmissão do jogo no telão
🍗 Porções irresistíveis
❄️ Chopp trincando de gelado
🎉 Ambiente familiar e muita diversão
🕔 A partir das 17h
Esperamos você para viver cada lance e torcer pelo Brasil com o melhor chopp da cidade! 💚💛
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