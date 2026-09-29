Estônia acusa Rússia de ordenar incêndio em empresa de defesa que fornece veículos não tripulados à Ucrânia

Autoridades da Estônia dizem que o ataque à Milrem Robotics em Tallinn, na noite de 14-15 de agosto, foi sabotagem dos serviços especiais russos; três suspeitos foram presos e extraditados.

O governo da Estônia afirmou que a Rússia esteve por trás do ataque incendiário à empresa de defesa Milrem Robotics em Tallinn, ocorrido na noite de 14-15 de agosto. A empresa fabrica veículos militares não tripulados e fornece esse tipo de equipamento à Ucrânia.

O primeiro-ministro Kristen Michal declarou que o ataque foi ordenado pelos serviços especiais russos, sem apresentar detalhes adicionais. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Margus Tsahkna, com base em informações recolhidas pelo Service de segurança Internal (Kapo), "podemos concluir com certeza que o ataque incendiário… foi um ato de sabotagem ordenado pelos serviços especiais da Federação Russa".

Investigação e prisões

O chefe do Service de segurança, Margo Palloson, disse à emissora ERR que a Rússia "está constantemente planejando, procurando oportunidades, tentando encontrar pessoas que realizariam ataques", e que o incêndio em Milrem foi o primeiro ataque bem-sucedido registrado no país neste ano. Palloson afirmou ainda que os perpetradores eram cidadãos letões que viviam na Rússia e que já haviam participado de ataques anteriores.

Três suspeitos foram detidos na Letônia e extraditados para a Estônia no início deste mês, segundo as autoridades estonianas.

Reações internacionais

A reação europeia foi de apoio à Estônia. O President francês Emmanuel Macron classificou a multiplicação desses atos hostis como uma "escalação perigosa" e afirmou que a Rússia "precisa saber que não superará nossa unidade nem nossa determinação em continuar apoiando a Ucrânia".

Um porta-voz da União Europeia disse que os 27 Estados-membros não irão deixar de apoiar a Ucrânia. O texto consultado também registra um posicionamento atribuído ao chefe da NATO, Mark Rutte, pedindo que os governos europeus mantenham a calma e o apoio a Kiev, afirmando que a Rússia tenta enfraquecer a determinação dos aliados, mas fracassa.

Do lado russo, o porta-voz do President Vladimir Putin, Dmitry Peskov, negou as acusações, dizendo que "tais declarações são infundadas, mal pensadas, não têm absolutamente relação com a realidade e carecem de qualquer forma de fundamentação".

Contexto citado pela reportagem

A matéria também relaciona o caso a uma série de incidentes em agosto que foram atribuídos ou suspeitosamente ligados à Rússia em vários países europeus, incluindo a descoberta de um drone carregado com explosivos no aeroporto de Leipzig (Alemanha), um grande incêndio em um armazém de uma empresa de defesa na Bulgária, uma explosão em uma fábrica de munições perto de Roma (Itália), uma tentativa de incêndio em um fabricante de drones na Eslováquia e dois incêndios suspeitos na Polônia.

As autoridades estonianas disseram que continuam a investigar possíveis outras tentativas de sabotagem ou ações hostis e alertaram para a possibilidade de que indivíduos recrutados para essas operações possam ter sido enganados ou manipulados para ocultar a participação do Estado russo.