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Polícia Civil conclui inquérito sobre sequestro de criança em Cascavel

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NUCRIA de Cascavel indiciou um homem de 42 anos após Vítimas de 11 anos ser libertada por populares em 24 de setembro de 2026

Segundo a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, foi concluído o inquérito que apurou o sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 24 de setembro de 2026, no bairro Brasmadeira.

De acordo com o procedimento, a Vítimas, uma criança de 11 anos, foi abordada ao retornar da escola por um homem de 42 anos que dirigia um veículo cadastrado em aplicativo de transporte. Populares intervieram e forçaram a libertação da criança após cerca de três quadras de deslocamento.

Investigação e provas

Testemunhas oculares perseguiram o veículo e registraram imagens usadas nas apurações. Segundo a Polícia Civil, essas provas, somadas ao reconhecimento fotográfico feito pela Vítimas e por testemunhas com 100% de certeza em sede policial, foram decisivas para o esclarecimento dos fatos.

Depoimento e indiciamento

O suspeito compareceu voluntariamente à unidade policial para prestar depoimento e apresentou sua versão dos fatos, que, conforme a PCPR, foi infirmada pelas demais provas colhidas no inquérito. O homem foi formalmente indiciado pelo crime de sequestro e cárcere privado qualificado (Art. 148, § 1º, IV, do Código Penal).

Encaminhamento judicial

Após a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis, conforme informou a Polícia Civil.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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