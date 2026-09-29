Polícia Civil conclui inquérito sobre sequestro de criança em Cascavel

NUCRIA de Cascavel indiciou um homem de 42 anos após Vítimas de 11 anos ser libertada por populares em 24 de setembro de 2026

Segundo a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, foi concluído o inquérito que apurou o sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 24 de setembro de 2026, no bairro Brasmadeira.

De acordo com o procedimento, a Vítimas, uma criança de 11 anos, foi abordada ao retornar da escola por um homem de 42 anos que dirigia um veículo cadastrado em aplicativo de transporte. Populares intervieram e forçaram a libertação da criança após cerca de três quadras de deslocamento.

Investigação e provas

Testemunhas oculares perseguiram o veículo e registraram imagens usadas nas apurações. Segundo a Polícia Civil, essas provas, somadas ao reconhecimento fotográfico feito pela Vítimas e por testemunhas com 100% de certeza em sede policial, foram decisivas para o esclarecimento dos fatos.

Depoimento e indiciamento

O suspeito compareceu voluntariamente à unidade policial para prestar depoimento e apresentou sua versão dos fatos, que, conforme a PCPR, foi infirmada pelas demais provas colhidas no inquérito. O homem foi formalmente indiciado pelo crime de sequestro e cárcere privado qualificado (Art. 148, § 1º, IV, do Código Penal).

Encaminhamento judicial

Após a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis, conforme informou a Polícia Civil.