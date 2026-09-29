EUA proíbem importações canadenses de álcool, laticínios e motocicletas

Medida afeta quase C$1 bi em bebidas e insumos de soro; ordens de 8 de setembro entram em vigor enquanto negociações permanecem congeladas, segundo a BBC

Uma proibição dos Estados Unidos a várias importações do Canadá — incluindo bebidas alcoólicas, produtos de laticínios e motocicletas — entrou em vigor, informou a BBC. As medidas foram anunciadas em uma série de ordens executivas assinadas em 8 de setembro e vêm na esteira de Tariffs canadenses aplicadas a produtos americanos.

O que foi proibido

De acordo com a BBC:

A proibição abrange quase C$1 bilhão (aproximadamente US$710 milhões) em bebidas alcoólicas canadenses destinadas aos EUA.

Produtos de whey (soro de leite) usados em pó proteico também foram incluídos nas restrições.

Exportações de motocicletas para os EUA serão afetadas; em 2025 o Canadá exportou cerca de 5.000 motocicletas avaliadas em cerca de C$120 milhões, segundo dados do Statistics Canada citados pela BBC.

Reações e contexto

O governo canadense não deve anunciar novas retaliações imediatas, e o primeiro‑ministro Mark Carney afirmou anteriormente neste mês que o impacto das proibições será “modesto”, segundo a BBC.

Economists citados pela reportagem também comentaram que as ações americanas têm caráter mais simbólico; Derek Holt, do banco Scotiabank, escreveu que as medidas seriam "para salvar a face" por parte da administração dos EUA.

As ordens de 8 de setembro foram justificadas pela administração Trump como resposta à "continued discrimination" do Canadá sobre produtos americanos, segundo a BBC. O próprio President Donald Trump disse à imprensa que o país canadense vinha "treating the United States very unfairly" e afirmou: "They have been one of the worst countries in the entire world."

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse à CNBC que o President Trump está "comfortable" com sua relação atual com o Canadá, e que não há urgência nas negociações do lado americano, conforme relatado pela BBC.

Histórico de Tariffs

A proibição se soma a uma série de medidas comerciais já em vigor: os EUA impuseram Tariffs de 50% sobre diversos produtos canadenses — incluindo laticínios, álcool, aço e alumínio — e 25% sobre carros fabricados no Canadá. Em resposta, o Canadá aplicou Tariffs retaliatórias entre 15% e 50% sobre mais de 700 produtos dos EUA e um adicional de 25% sobre certos produtos de aço e alumínio; várias províncias canadenses também suspenderam a venda de bebidas americanas, segundo a BBC.

Consequências e incerteza

Economists e empresários citados pela reportagem afirmaram que as novas restrições aumentam a incerteza sobre a relação comercial entre os dois países, sendo o mercado dos EUA o principal destino das exportações canadenses. A BBC registra que cerca de 93% das exportações canadenses de bebidas em 2025 foram vendidas aos EUA.

O futuro das negociações permanece incerto, e a matéria da BBC aponta que as conversas comerciais entre os dois países continuam congeladas.