EUA proíbem importações canadenses de álcool, laticínios e motocicletas

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Uma proibição dos Estados Unidos a várias importações do Canadá — incluindo bebidas alcoólicas, produtos de laticínios e motocicletas — entrou em vigor, informou a BBC. As medidas foram anunciadas em uma série de ordens executivas assinadas em 8 de setembro e vêm na esteira de Tariffs canadenses aplicadas a produtos americanos.
De acordo com a BBC:
O governo canadense não deve anunciar novas retaliações imediatas, e o primeiro‑ministro Mark Carney afirmou anteriormente neste mês que o impacto das proibições será “modesto”, segundo a BBC.
Economists citados pela reportagem também comentaram que as ações americanas têm caráter mais simbólico; Derek Holt, do banco Scotiabank, escreveu que as medidas seriam "para salvar a face" por parte da administração dos EUA.
As ordens de 8 de setembro foram justificadas pela administração Trump como resposta à "continued discrimination" do Canadá sobre produtos americanos, segundo a BBC. O próprio President Donald Trump disse à imprensa que o país canadense vinha "treating the United States very unfairly" e afirmou: "They have been one of the worst countries in the entire world."
O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse à CNBC que o President Trump está "comfortable" com sua relação atual com o Canadá, e que não há urgência nas negociações do lado americano, conforme relatado pela BBC.
A proibição se soma a uma série de medidas comerciais já em vigor: os EUA impuseram Tariffs de 50% sobre diversos produtos canadenses — incluindo laticínios, álcool, aço e alumínio — e 25% sobre carros fabricados no Canadá. Em resposta, o Canadá aplicou Tariffs retaliatórias entre 15% e 50% sobre mais de 700 produtos dos EUA e um adicional de 25% sobre certos produtos de aço e alumínio; várias províncias canadenses também suspenderam a venda de bebidas americanas, segundo a BBC.
Economists e empresários citados pela reportagem afirmaram que as novas restrições aumentam a incerteza sobre a relação comercial entre os dois países, sendo o mercado dos EUA o principal destino das exportações canadenses. A BBC registra que cerca de 93% das exportações canadenses de bebidas em 2025 foram vendidas aos EUA.
O futuro das negociações permanece incerto, e a matéria da BBC aponta que as conversas comerciais entre os dois países continuam congeladas.