MPPR divulga datas dos atendimentos nos bairros de Curitiba no mês de junho

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) realizará atendimento descentralizado nos bairros de Curitiba entre os dias 8 e 26 deste mês de junho. A equipe estará no Bairro Novo, Cajuru, Fazendinha, Tatuquara e Caximba.

Áudio do Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori

O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso da população aos órgãos que integram o sistema de Justiça, prestando orientações às demandas trazidas. O serviço também possibilita maior contato das instituições com as principais questões de cada região, sendo possível o diagnóstico de necessidades específicas de cada localidade, com o fomento a estratégias eficazes para a resolução dos desafios. Alguns atendimentos ocorrem em conjunto com a Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Nas datas designadas, equipes do Ministério Público estarão disponíveis para ouvir as demandas do público e fazer os encaminhamentos necessários em cada caso, sem a necessidade de que os cidadãos se desloquem até as sedes da instituição. São de atribuição do Ministério Público questões como dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.

Documentação ‒ Os interessados devem levar seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.

Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]

Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:

Bairro Novo (atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)

Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado)

Data: 08/06/2026 (segunda-feira)

Horário: Das 18 às 20 horas

Fazendinha (atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)

Local: Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha)

Data: 18/06/2026 (quinta-feira)

Horário: Das 14 às 16 horas

Cajuru (atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150, Cajuru)

Data: 22/06/2026 (segunda-feira)

Horário: Das 14 às 16 horas

Tatuquara

Local: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino (Rua Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375, Tatuquara)

Data: 25/06/2026 (quinta-feira)

Horário: Das 14 às 16 horas

Caximba

Local: Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280, Caximba)

Data: 26/06/2026 (sexta-feira)

Horário: Das 13h30 às 15h30

Informações para a imprensa:

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(41) 3250-4264