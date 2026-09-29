Willian ‘Kabuto’ Masuda, lutador que ficou sem movimentos após golpe em Londrina, fala pela primeira vez

Em vídeo, o faixa‑preta agradece orações; liberado do Hospital Evangélico, ele segue em internação domiciliar e o caso é investigado pela polícia.

Willian “Kabuto” Hiroyuki Masuda falou publicamente pela primeira vez desde a lesão sofrida durante uma luta de jiu‑jitsu em Londrina (PR). Em vídeo publicado nas redes sociais e repercutido pelo G1, o faixa‑preta agradeceu as orações, informou que está em casa e disse que precisa de tempo isolado para tratamento e para processar o ocorrido.

“Obrigado por acompanhar. Obrigado pelas orações e até a próxima”, afirmou Willian na gravação.

Estado de saúde

Willian fraturou as vértebras C5 e C6 durante a competição Super Pro Jiu‑Jitsu, na modalidade no‑gi, e foi internado no Hospital Evangélico em 22 de agosto. O diagnóstico detalhado não foi divulgado pela família ou pela equipe médica, segundo o G1.

O neurocirurgião Marcus Valério Costa, integrante da equipe que acompanha o caso, afirmou que o processo de recuperação é longo. Em vídeo divulgado no perfil oficial do atleta, foi mostrado que Willian consegue movimentar os antebraços, mas ainda não controla pulsos e mãos e não tem sensibilidade em partes do corpo abaixo do peito. Ele permanece em internação domiciliar e em isolamento, recebendo visitas apenas de familiares.

Investigação Polícia

No dia 24 de agosto, o promotor Renato de Lima Castro apresentou uma notícia‑crime para que o caso seja investigado como lesão corporal de natureza gravíssima. O documento, obtido pelo G1, destaca diferença de estatura e peso entre os atletas — aproximadamente 40 quilos — e descreve a ação do outro competidor como um lançamento do peso corporal sobre a vítima.

A Polícia Civil passou a apurar o episódio. Em atualização de 22 de setembro, foi informado que foram colhidos cinco depoimentos de testemunhas, todas unânimes em dizer que Willian foi vítima de um golpe ilegal. Depoimentos dos lutadores envolvidos ainda serão colhidos e outras provas requisitadas. Em 4 de setembro, o delegado Roberto Fernandes solicitou fichas cadastrais e alvarás para dar sequência à investigação.

Posições públicas e da organização

A defesa de Juliano Di Pelli Machado, atleta que enfrentou Willian na luta, afirmou que Juliano está abalado com o estado de saúde do adversário e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades. O advogado Felipe de Melo disse que o atleta respeita Willian e entende que os esclarecimentos devem Ocorre no procedimento oficial, com análise técnica do registro audiovisual e do regulamento da modalidade.

A organização do Super Pro Jiu‑Jitsu publicou nota informando que o atleta foi prontamente atendido pela equipe médica e pela ambulância presente no local, que o competidor recebeu encaminhamentos indicados e que a organização acompanha a situação junto à família, reafirmando compromisso com protocolos de segurança.

O G1 tentou contato com a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ) sem retorno até a última atualização da reportagem. A Federação de Jiu Jitsu do Paraná declarou não ter conhecimento sobre a realização do campeonato.

Fontes: reportagem do G1.