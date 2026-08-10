Ex-jogador Jadson é preso por suspeita de violência doméstica no Paraná

O ex-jogador de futebol Jadson Rodrigues da Silva foi preso em flagrante no último sábado (8) em Cambé, no Norte do Paraná, sob suspeita de violência doméstica contra sua esposa, que relatou sentir medo dele quando ele consome bebida alcoólica. O caso gerou repercussão após o depoimento da mulher à Polícia Civil, onde ela relatou episódios anteriores de agressão e ciúmes excessivos do ex-atleta.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher informou que na noite anterior à prisão houve uma discussão entre o casal. No sábado, ao chegar em casa e ir ao banheiro, teria sido surpreendida por Jadson, que segundo ela, a agarrou pelo pescoço com as duas mãos e tentou enforcá-la durante a briga. A vítima optou por não reagir para não assustar os filhos e acionou a Polícia Militar, além de solicitar medida protetiva na delegacia.

Depoimentos e medidas cautelares

Ao prestar depoimento, a esposa afirmou que o comportamento agressivo ocorre principalmente quando Jadson está sob efeito de álcool. Ela também mencionou que este não foi o primeiro caso de violência e que havia registrado boletim de ocorrência anterior em Curitiba. Jadson, acompanhado por advogado, negou a agressão física, admitindo apenas uma discussão acalorada.

O ex-jogador ficou preso até domingo (9), quando o Ministério Público do Paraná solicitou sua liberdade provisória, concedida pela Justiça com imposição de medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento bimestral em juízo, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial, proibição de frequentar bares e comunicação de eventual mudança de endereço.

Carreira e posicionamento da defesa

Jadson, nascido em Londrina, Paraná, é conhecido por ter sido meio-campista em clubes como Athletico-PR, São Paulo e Corinthians. A defesa do ex-jogador divulgou nota afirmando que o caso está em fase inicial, ressaltando a presunção de inocência e informando que não comentará o assunto publicamente, em respeito ao segredo de Justiça e às famílias envolvidas.

Perguntas frequentes

Qual é a acusação contra Jadson?

Jadson foi preso em flagrante sob suspeita de violência doméstica, após denúncia de agressão física contra sua esposa em Cambé, Paraná.

Quais medidas judiciais foram impostas a Jadson após a liberdade provisória?

Ele deve comparecer em juízo a cada dois meses, não pode se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem autorização, está proibido de frequentar bares e deve informar qualquer mudança de endereço.

Como a defesa de Jadson respondeu às acusações?

A defesa afirmou que ele responde a uma investigação em fase inicial, enfatizou a presunção de inocência e informou que não irá comentar o caso publicamente devido ao segredo de Justiça.