Ronaldo Caiado destaca moral como fator decisivo nas eleições presidenciais de 2024

Ronaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência da República, afirmou que a moral será o divisor de águas nas eleições de 2024. A declaração foi feita nesta segunda-feira (10) durante o evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, ambiente de networking corporativo.

Segundo o ex-governador de Goiás, atualmente, a moralidade pública é um requisito fundamental para a governabilidade, sobretudo em uma das eleições mais importantes do país. Ele destacou que, além da experiência e das reformas necessárias, a autoridade moral do governante será decisiva no pleito.

Pesquisa de intenção de voto

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada no mesmo dia, Caiado aparece em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com o ativista Renan Santos (Missão), que tem 4%, e com Romeu Zema (Novo), que registra 3%. A liderança é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

Propostas de segurança pública

Na manhã desta segunda-feira, o candidato também defendeu a criação do tipo penal de “terrorismo doméstico” para combater organizações criminosas. Seu pacote de medidas inclui o endurecimento do regime de execução das penas e estratégias integradas entre órgãos públicos, desde a retomada dos territórios até a asfixia financeira dessas organizações.

Caiado anunciou ainda que pretende convidar o promotor Lincoln Gakiya para assumir o Ministério da Segurança Pública em seu plano de governo.

Perguntas frequentes

Qual a principal declaração de Ronaldo Caiado sobre a eleição de 2024?

Ele afirmou que o divisor de águas da eleição é a moral, destacando que a credibilidade moral do governante é indispensável para a governabilidade.

Como está o posicionamento de Caiado nas pesquisas eleitorais?

Pesquisa BTG/Nexus mostra Caiado em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto, empatado tecnicamente com outros candidatos como Renan Santos e Romeu Zema.

Quais propostas de segurança pública Caiado apresentou?

Ele propôs criar o tipo penal de terrorismo doméstico e endurecer o regime das penas, com estratégias integradas para combater organizações criminosas, além de convidar o promotor Lincoln Gakiya para seu ministério da Segurança Pública.