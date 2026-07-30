Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em residência em Ponta Grossa

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Na manhã desta quarta-feira (29), um homem foi encontrado morto no interior de uma residência situada na Rua Pando Martins, no bairro Contorno, em Ponta Grossa. O caso de homem encontrado morto no bairro Contorno em Ponta Grossa mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar, que foram acionadas por volta das 11h13.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi localizada caída dentro de um dos quartos da casa, apresentando duas lesões na cabeça — uma na região frontal e outra na nuca. A responsável pelo imóvel, que aluga quartos no local, relatou que encontrou o morador caído no chão, em meio a uma grande quantidade de sangue, e acionou imediatamente o socorro.
O local foi isolado para o trabalho das equipes do Comando de Policiamento Unitário (CPU), Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML). Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.
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