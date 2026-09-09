Explosão em restaurante de shopping em Londrina deixa duas pessoas gravemente feridas durante abastecimento de buffet

Explosão em restaurante de shopping em Londrina causa ferimentos graves em funcionário e cliente durante o horário de almoço na praça de alimentação

Uma explosão registrada em um restaurante localizado na praça de alimentação do Royal Plaza Shopping, no centro de Londrina, no Norte do Paraná, mobilizou equipes de emergência no início da tarde desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2026.

O incidente ocorreu por volta das 12h15, no terceiro piso do estabelecimento, causando pânico entre os frequentadores que almoçavam no local. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o fato resultou em ferimentos graves para duas pessoas que estavam próximas ao equipamento de buffet.

As vítimas, um funcionário do estabelecimento e uma cliente, foram prontamente atendidas por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhadas em seguida para a ala de queimados do Hospital Universitário (HU).

Detalhes sobre a ocorrência e estado das vítimas

De acordo com o tenente Gaffo, do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no momento em que um funcionário do restaurante realizava o abastecimento do equipamento destinado a manter a comida do buffet aquecida. O barulho da explosão gerou correria imediata no shopping.

A cliente, uma mulher de 40 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, concentradas principalmente na região do abdômen e nos membros inferiores. O funcionário, um homem de 46 anos, também atingido, apresentou ferimentos de mesma gravidade no tórax e no membro superior direito.

Atuação das equipes de segurança e funcionamento do shopping

A brigada de incêndio do próprio Royal Plaza Shopping atuou nos primeiros instantes para conter o princípio de incêndio iniciado após a explosão. O sistema de combate a incêndio do local foi acionado, o que resultou em acúmulo de água na praça de alimentação.

Em nota oficial, o shopping confirmou o ocorrido e informou que o restaurante específico onde houve a explosão foi isolado para perícia. As demais operações do centro comercial seguiram funcionando normalmente após a limpeza do local e o atendimento às vítimas.

Investigação sobre as causas do acidente

O caso deverá ser objeto de apuração pelos responsáveis técnicos.

O episódio trouxe um alerta para os protocolos de segurança em cozinhas industriais e áreas de alimentação de grande circulação. As autoridades aguardam o resultado das investigações para determinar se houve falha no equipamento ou no procedimento de manuseio.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu a explosão? A explosão aconteceu em um restaurante na praça de alimentação do terceiro piso do Royal Plaza Shopping, no centro de Londrina.

Quantas pessoas ficaram feridas? Duas pessoas foram feridas, sendo um funcionário de 46 anos e uma cliente de 40 anos, ambos com queimaduras de segundo e terceiro graus.

Qual a causa da explosão? A causa exata ainda é desconhecida e será investigada por técnicos, mas sabe-se que o acidente ocorreu durante o abastecimento de um equipamento de buffet.

O shopping continua funcionando? Sim, o Royal Plaza Shopping informou que apenas o restaurante onde ocorreu o acidente foi isolado, mantendo as demais atividades em operação normal.

Para onde as vítimas foram levadas? Ambas as vítimas foram encaminhadas para a ala de queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina pelas equipes do Siate e SAMU.