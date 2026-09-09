Entidades científicas cobram apuração rigorosa em crise no STF e Defender autonomia das instituições

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A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) divulgaram uma nota conjunta, na quarta-feira (9), alertando sobre os desdobramentos da crise que envolve instâncias como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.
O documento, que já contava com a assinatura de 57 organizações no momento de sua divulgação, Defender uma apuração rigorosa e imparcial de todas as suspeitas de irregularidades que geraram o cenário atual de instabilidade no país.
As entidades sustentam que os fatos devem ser esclarecidos por meio de evidências e procedimentos claros.
O posicionamento reforça que a confiança pública não será recuperada por meio de silêncio ou precipitação, mas pela capacidade demonstrada de responder aos questionamentos sem desqualificar as críticas legítimas da sociedade.
Existe um alerta claro sobre o risco de que o cenário de instabilidade seja utilizado para alimentar a desinformação ou realizar ataques diretos ao regime democrático. As organizações pedem respeito à autonomia técnica dos órgãos de investigação.
Para a presidenta da SBPC, Francilene Garcia, a integridade das instituições é fundamental para a vida republicana. Ela destacou que a crise acaba por desviar o foco do debate público, afastando discussões sobre projetos essenciais para o desenvolvimento do Brasil.
Quais entidades assinaram o documento? A nota conjunta foi liderada pela SBPC e ABC, contando com o apoio de mais de 50 organizações das áreas de ciências, saúde, comunicação e educação.
Qual o principal objetivo da nota? As entidades buscam defender a independência das instituições democráticas e exigir que as investigações sobre as tensões no STF sejam conduzidas de forma imparcial.
As entidades estão defendendo autoridades específicas? Não. A nota deixa claro que defender as instituições não significa proteger indivíduos, e que nenhuma autoridade está dispensada de prestar contas à sociedade.
Qual a preocupação em relação ao debate público? As organizações temem que a crise seja usada para disseminar desinformação e que o foco da sociedade saia de temas importantes para o país, como projetos de desenvolvimento e problemas sociais.
O que as entidades dizem sobre a divulgação de provas? Elas criticam a divulgação seletiva de materiais, argumentando que o esclarecimento de fatos depende de procedimentos formais e decisões fundamentadas, não de disputas de versões na imprensa.