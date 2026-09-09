Entidades científicas cobram apuração rigorosa em crise no STF e Defender autonomia das instituições

Mais de 50 entidades científicas Brasileira manifestaram preocupação com a crise político-institucional que atinge o Supremo Tribunal Federal e órgãos de controle.

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) divulgaram uma nota conjunta, na quarta-feira (9), alertando sobre os desdobramentos da crise que envolve instâncias como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.

O documento, que já contava com a assinatura de 57 organizações no momento de sua divulgação, Defender uma apuração rigorosa e imparcial de todas as suspeitas de irregularidades que geraram o cenário atual de instabilidade no país.

A busca pela verdade e o papel da transparência

As entidades sustentam que os fatos devem ser esclarecidos por meio de evidências e procedimentos claros.

O posicionamento reforça que a confiança pública não será recuperada por meio de silêncio ou precipitação, mas pela capacidade demonstrada de responder aos questionamentos sem desqualificar as críticas legítimas da sociedade.

Independência e riscos à democracia

Existe um alerta claro sobre o risco de que o cenário de instabilidade seja utilizado para alimentar a desinformação ou realizar ataques diretos ao regime democrático. As organizações pedem respeito à autonomia técnica dos órgãos de investigação.

Para a presidenta da SBPC, Francilene Garcia, a integridade das instituições é fundamental para a vida republicana. Ela destacou que a crise acaba por desviar o foco do debate público, afastando discussões sobre projetos essenciais para o desenvolvimento do Brasil.

FAQ: Perguntas e respostas sobre a nota das entidades

Quais entidades assinaram o documento? A nota conjunta foi liderada pela SBPC e ABC, contando com o apoio de mais de 50 organizações das áreas de ciências, saúde, comunicação e educação.

Qual o principal objetivo da nota? As entidades buscam defender a independência das instituições democráticas e exigir que as investigações sobre as tensões no STF sejam conduzidas de forma imparcial.

As entidades estão defendendo autoridades específicas? Não. A nota deixa claro que defender as instituições não significa proteger indivíduos, e que nenhuma autoridade está dispensada de prestar contas à sociedade.

Qual a preocupação em relação ao debate público? As organizações temem que a crise seja usada para disseminar desinformação e que o foco da sociedade saia de temas importantes para o país, como projetos de desenvolvimento e problemas sociais.

O que as entidades dizem sobre a divulgação de provas? Elas criticam a divulgação seletiva de materiais, argumentando que o esclarecimento de fatos depende de procedimentos formais e decisões fundamentadas, não de disputas de versões na imprensa.