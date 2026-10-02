Fiação elétrica pega fogo na Rua Kamaças, Bairro Santa Cruz, em Cascavel

Corpo de Bombeiros controlou as chamas na noite de sexta (2); não houve feridos nem queda de energia, informou o CGN

Na noite desta sexta-feira (2), um incêndio atingiu a fiação elétrica na Rua Kamaças, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel, segundo informações divulgadas pelo CGN.

Moradores relataram ter ouvido um forte barulho de explosão antes de verem o fogo na rede. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para controlar as chamas; não houve registro de feridos e o fornecimento de energia permaneceu normal, de acordo com o CGN.

Como moradores perceberam o incêndio

Testemunhas informaram que o incêndio foi notado após um estouro. As informações sobre o início do fogo e sua extensão foram relatadas ao veículo CGN.

Atuação dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou para controlar as chamas, conforme o relato disponível no CGN. A publicação não detalhou a duração do atendimento nem os procedimentos adotados em campo.

Situação da energia e próximas verificações

Apesar do incidente na fiação, o fornecimento de energia na região do Bairro Santa Cruz permaneceu normal. Segundo o CGN, técnicos deverão realizar inspeções para garantir a segurança da fiação.