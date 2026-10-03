Trabalhador corta axila ao guardar faca sob o braço em indústria de Cascavel

Acidente com faca: homem de 30 anos foi socorrido pelo Siate e levado à UPA Veneza após corte próximo à axila em indústria na BR-277

Um trabalhador de 30 anos sofreu um corte próximo à axila durante o expediente em uma indústria de alimentos localizada na BR-277, em Cascavel, na noite de sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Segundo o CGN, o ferimento aconteceu enquanto ele manuseava uma faca.

De acordo com os socorristas do Siate relatados pelo CGN, o homem teria colocado a faca debaixo do braço e, ao realizar um movimento, acabou se cortando. A equipe prestou os primeiros Atendimento no local e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza.

Detalhes do acidente

Segundo o CGN, o corte ocorreu próximo à axila enquanto o trabalhador manipulava a faca durante o turno. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (2 de outubro de 2026) na BR-277, em Cascavel.

Atendimento

O Siate foi acionado e realizou os procedimentos iniciais de socorro no local, antes de encaminhar o homem à UPA Veneza para avaliação médica, conforme informações do CGN. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da vítima até o momento, segundo a mesma fonte.

Observação da reportagem

O CGN observou que o caso ressalta a necessidade de cuidados ao utilizar objetos cortantes em ambientes industriais e domésticos.