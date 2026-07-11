EXPOBIRA 2026 É AQUI!Sede de diversão? No Darlan Chopp você encontra aquele c…

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Sede de diversão? No Darlan Chopp você encontra aquele chopp sempre gelado, bebidas para todos os gostos e um atendimento que faz a diferença!

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Reúna os amigos, aproveite a festa e venha brindar os melhores momentos da Expobira 2026! 🍻✨

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Esperamos você! 🍺🎡🎶

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