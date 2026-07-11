Mulher aciona a PM após ser chamada de “bêbada” e “doida” durante discussão por foto

Uma discussão envolvendo uma foto tirada em um bar movimentou a noite de sexta-feira (10) em Guaíra, no oeste do Paraná. Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, uma mulher acionou a equipe por volta das 22h, alegando ter sido ofendida por um homem que estava sentado à sua frente.

De acordo com o boletim policial, a confusão começou quando o homem tirou uma foto e a mulher acabou aparecendo ao fundo. Incomodada, ela pediu que a imagem não fosse utilizada e, segundo o relato, ouviu do homem comentários como “você é doida! está bêbada!”. A mulher afirmou que se sentiu ofendida com as palavras e decidiu chamar a polícia.

O homem, por sua vez, relatou à PM que estava acompanhado da família e que a mulher teria começado a discutir insistentemente sobre a foto. Ele afirmou que, em nenhuma das imagens tiradas, ela apareceu, mas admitiu que a chamou de “bêbada” e “doida” durante o desentendimento.

Após ouvir as partes, a Polícia Militar orientou a mulher sobre o prazo para representação por injúria, caso deseje formalizar a queixa posteriormente. Até o momento, o caso segue como desentendimento verbal, sem registro de agressão física.