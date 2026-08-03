Expo+Indústria 2026: saiba como o evento em Pinhais promete revolucionar o setor produtivo com tecnologia e networking de alto nível

A Expo+Indústria 2026 chega ao Paraná como um ponto de encontro estratégico para quem busca transformar a produtividade e a inovação no setor industrial.

O evento, que acontece no Expotrade Convention Center, em Pinhais, promete ser um divisor de águas para o ecossistema produtivo brasileiro. A expectativa é reunir lideranças, estudantes e empresários em uma jornada de aprendizado prático e networking qualificado.

A programação foi desenhada para oferecer uma visão abrangente sobre os desafios atuais do mercado. Entre os temas centrais, destacam-se a inteligência artificial, a transformação digital e as estratégias de internacionalização para empresas de diversos portes.

Conforme informações divulgadas pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), responsável pela organização, o encontro contará com uma série de atividades entre os dias 25 e 27 de agosto.

Programação focada em resultados e competitividade

A abertura oficial, no dia 25 de agosto, traz o economista Ricardo Amorim para debater como ganhar competitividade em um cenário global desafiador. Além disso, o primeiro dia será marcado por encontros políticos e debates fundamentais sobre a reforma tributária.

Nos dias seguintes, a Expo+Indústria 2026 intensifica o foco em conexões empresariais. O segundo dia terá rodadas internacionais de negócios e o aguardado Prêmio IEL, que celebra o desenvolvimento de talentos fundamentais para o avanço da indústria nacional.

O encerramento, no dia 27, volta suas atenções para o futuro, com a participação de gigantes do setor automotivo e discussões sobre sustentabilidade. A programação institucional será encerrada com as celebrações de aniversário do Sesi.

Espaços temáticos e tecnologias de ponta

Para quem busca vivenciar a inovação na prática, a feira oferece auditórios especializados. Nomes como +Inovação, +Produtividade e +Resultados guiarão os visitantes por uma trilha de conhecimento técnico e prático.

A Arena +Tecnologia será o local ideal para observar demonstrações de inteligência artificial, gestão ambiental e eficiência energética. É uma oportunidade única para ver como a tecnologia aplicada pode elevar o patamar de qualquer linha de produção.

Como destaca Jackson Bisi, sponsor da Expo+Indústria, o evento foi planejado para ser um ambiente de conexões. O objetivo é que, independentemente do segmento, o visitante encontre soluções que dialoguem diretamente com os seus desafios diários.

Rodadas de negócios e internacionalização

Um dos pontos altos da feira são as rodadas de negócios organizadas. Elas aproximam fornecedores de compradores nacionais e internacionais, com foco especial nos setores metalmecânico, de alimentos, bebidas e vestuário.

Essas reuniões são essenciais para quem busca expandir mercados, conforme aponta a organização. Ao facilitar o contato direto, a Expo+Indústria 2026 reduz barreiras e acelera a concretização de parcerias estratégicas que, muitas vezes, levariam meses para serem iniciadas.

Inscrições e participação no evento

A entrada para a feira é gratuita, democratizando o acesso ao conhecimento e às inovações. A organização recomenda que os interessados realizem a inscrição antecipada pelo site oficial para garantir a participação em palestras e painéis específicos.

Este é um momento importante para profissionais que desejam se atualizar sobre ESG, liderança na era digital e automação. As empresas parceiras, incluindo nomes como o Google, trarão cases reais que mostram como a tecnologia já está transformando a indústria.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando acontece a Expo+Indústria 2026? O evento será realizado entre os dias 25 e 27 de agosto de 2026.

2. Onde será o evento? A feira ocorrerá no Expotrade Convention Center, localizado em Pinhais, no Paraná.

3. O acesso à feira é pago? Não, a Expo+Indústria 2026 tem entrada gratuita para o público em geral, mediante inscrição prévia.

4. Quem pode participar da feira? O evento é aberto a empresários, profissionais do setor, estudantes e qualquer pessoa interessada nas tendências da indústria.

5. Onde posso me inscrever? As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site oficial www.expomaisindustria.com.br.