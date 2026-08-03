Pedestre escapa por milagre após caminhonete desgovernada invadir calçada em Cianorte devido a mal súbito de motorista

Imagens impressionantes mostram a agilidade de um pedestre que evitou ser atingido por uma caminhonete que invadiu uma calçada em Cianorte, no Paraná.

Um susto tomou conta de quem passava pelo centro de Cianorte, no noroeste do Paraná, no último domingo, dia 2. Um homem que observava a vitrine de uma loja de calçados foi surpreendido por uma caminhonete desgovernada, que subiu na calçada em alta velocidade.

O momento exato do acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local. O vídeo mostra que, por uma questão de segundos e um movimento rápido para a direita, o pedestre conseguiu escapar ileso do impacto, conforme informações divulgadas pelo g1.

A seguir, entenda melhor as circunstâncias desse acidente e como o motorista, que sofreu um mal súbito, foi atendido após o susto que mobilizou a comunidade local.

O que causou o acidente em Cianorte

De acordo com relatos obtidos pela proprietária da loja atingida, a situação começou quando o motorista, um idoso de 82 anos, passava por um quebra-mola na avenida. Nesse momento, ele teria colocado a mão no peito e perdido o controle da direção do veículo.

A esposa, que estava no banco do passageiro, acompanhou o momento em que o condutor passou mal. A caminhonete seguiu sem controle, derrubando uma árvore, um banco de praça e diversas placas de sinalização antes de atingir a fachada da loja.

Estado de saúde dos envolvidos

Após o impacto contra o vidro da loja, o socorro médico foi imediatamente acionado. O idoso foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região, onde foi confirmado que ele sofreu um mal súbito enquanto dirigia.

Apesar da gravidade da cena e dos danos materiais, tanto o motorista quanto sua esposa não sofreram ferimentos. O pedestre, que foi o alvo principal da trajetória do veículo, também saiu da situação sem qualquer tipo de lesão física.

Prejuízos e assistência às vítimas

A loja atingida pelo veículo registrou um boletim de ocorrência para documentar os danos causados à estrutura do estabelecimento. O proprietário do comércio ainda está realizando o levantamento completo dos custos para o reparo do vidro e das instalações.

A família do idoso se prontificou a prestar todo o apoio financeiro necessário para cobrir os danos causados pelo acidente. O caso serve como um alerta importante sobre a atenção à saúde de motoristas idosos e os riscos de eventos inesperados no trânsito.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Alguém ficou ferido no acidente? Não, felizmente nem o pedestre, nem o motorista e sua esposa sofreram ferimentos.

2. O que causou a perda de controle da caminhonete? O motorista, de 82 anos, sofreu um mal súbito enquanto passava por um quebra-mola.

3. Onde aconteceu o incidente? O acidente foi registrado em uma avenida na cidade de Cianorte, no noroeste do Paraná.

4. A loja atingida terá o prejuízo coberto? Sim, a família do motorista se comprometeu a oferecer todo o suporte financeiro para os reparos necessários.

5. É possível ver o vídeo do ocorrido? Sim, as imagens captadas por câmeras de segurança foram amplamente divulgadas em veículos de imprensa da região.