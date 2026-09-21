Fenol é encontrado em roupas de piloto que morreu após banho de óleo no Paraná e polícia solicita novos exames

Polícia Civil do Paraná investiga presença de fenol em roupas de piloto após ritual de banho de óleo resultar em morte durante etapa de formação

Um novo laudo produzido pela Polícia Científica do Paraná trouxe um desdobramento importante para o caso da morte do piloto Gustavo Henrique de Lara, de 27 anos. O jovem faleceu após participar do tradicional banho de óleo, realizado após a conclusão do seu primeiro voo solo, na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Exames de química forense detectaram a presença de fenol, uma substância altamente corrosiva e tóxica, impregnada nas roupas que a vítima utilizava no momento do incidente. A substância é conhecida por causar queimaduras graves, intoxicação e sérias dificuldades respiratórias ao entrar em contato com o corpo humano.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, a Polícia Civil, sob comando do delegado Lucas Petry, agora busca determinar a origem exata desse componente químico e o papel que ele desempenhou no quadro clínico que levou ao óbito do jovem aviador em julho deste ano.

O que dizem os laudos periciais

O primeiro exame realizado, focado na necropsia, já havia apontado que a morte de Gustavo ocorreu devido a um edema nas vias aéreas, que impediu sua respiração após uma exposição a agentes químicos. Na ocasião, o corpo também apresentava sinais claros de queimaduras químicas.

A análise recente das roupas confirmou que as características do fenol encontrado são compatíveis com as lesões descritas pelos peritos. No entanto, a investigação enfrenta um desafio técnico, pois uma amostra de líquido retirada de uma garrafa apreendida no local não apresentou compatibilidade direta com o material encontrado nas vestes.

Andamento das investigações e situação do instrutor

O instrutor que despejou o líquido sobre Gustavo, e que também era amigo da vítima, foi preso em flagrante logo após o ocorrido. Ele foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e responde ao processo em liberdade após o pagamento de uma fiança estipulada em R$ 3 mil.

O delegado Lucas Petry ressaltou que a tipificação do crime poderá sofrer alterações caso novas provas indiquem a participação de outras pessoas ou uma dinâmica diferente no evento. A Polícia Civil mantém diligências sob sigilo para esclarecer se houve negligência institucional na realização do ritual.

Orientações de segurança na aviação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforçou que óleos e lubrificantes utilizados em aeronaves não devem, sob nenhuma circunstância, entrar em contato com a pele humana. As orientações dos fabricantes indicam que esses materiais possuem propriedades químicas perigosas e devem ser manuseados apenas com proteção adequada.

O Centro de Instrução de Aviação Civil de Ponta Grossa lamentou profundamente a morte do piloto e declarou que o incidente ocorreu fora das dependências do aeródromo. A instituição afirmou estar à total disposição das autoridades para colaborar com o esclarecimento dos fatos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é o fenol encontrado nas roupas?

O fenol é uma substância química corrosiva e tóxica, utilizada industrialmente, que pode causar queimaduras, intoxicação e obstrução das vias aéreas ao ser absorvida pelo corpo.

Qual foi a causa da morte de Gustavo Henrique de Lara?

A necropsia apontou que o piloto morreu devido a um edema nas vias aéreas, que impediu a respiração, em decorrência de uma exposição química severa.

O líquido da garrafa apreendida é o mesmo das roupas?

Não. A perícia técnica informou que a amostra de líquido da garrafa e a substância impregnada nas roupas não são compatíveis entre si, o que exige novas investigações.

O instrutor que participou do banho de óleo está preso?

Não, o instrutor foi solto após pagar uma fiança de R$ 3 mil e responde ao processo em liberdade, podendo ter a acusação revista conforme o avanço das investigações.

Por que a polícia pediu novos exames?

Os novos exames toxicológicos e complementares foram solicitados para definir a origem do fenol e entender exatamente como a substância causou o quadro fatal no piloto.